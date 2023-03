Sony wierzy w PlayStation 5, ale szacunki są bardzo ostrożne

Sony wierzy, że sprzedaż PlayStation 5 osiągnie zadowalający dla firmy poziom. Jednak o dogonieniu PlayStation 4 raczej nie ma co myśleć.

PlayStation 5 na razie sprzedaje się całkiem nieźle, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę problemy z dostępnością niektórych podzespołów i przez to wolniejszą produkcję. W tym momencie na rynek trafiło już 32,1 mln egzemplarzy konsol. Sony wierzy, że ostateczny wynik będzie jeszcze lepszy.

Sony wierzy w PS5, ale nie tak, jak w PS4

Sony wierzy, że ostatecznie sprzedaż PlayStation 5 przekroczy poziom 60 mln egzemplarzy. Co prawda sporo jeszcze do tego wyniku brakuje, ale przecież konsola ma nieco ponad 2 lata, więc prawdopodobnie nie jest nawet w połowie swojego żywota. Powiedziałbym, że to wręcz bardzo ostrożna kalkulacja ze strony Japończyków. Ale czy PS5 ma szansę dogonić PS4? To już raczej wątpliwe.

Myślę, że mamy duże szanse na przekroczenie 60 milionów sztuk, a jak zapewne wiecie, sprzedaliśmy ponad 100 milionów sztuk w erze PS4.

- powiedział Hiroki Totoki, dyrektor operacyjny Sony.

Jak już wcześniej wspominałem, na ten moment do sklepów na całym świecie trafiło 32,1 mln egzemplarzy PlayStation 5. W analogicznym okresie, czyli pierwszych 9 kwartałach od premiery, PlayStation 4 miało lepszy wynik na poziomie 37,9 mln. Różnica niby niewielka, ale jednak znacząca. Ostatecznie czwarta generacja konsoli Sony osiągnęła wynik aż 117,2 mln, który raczej trudno będzie powtórzyć.

Co ciekawe, według szacunków Sony aż 30 proc. posiadaczy PlayStation 5 nie miało wcześniej PlayStation 4.

Zobacz: Sony odleciało w sprawie Activision Blizzard. Chwytają się wszystkiego

Zobacz: Wysokie wymagania The Last of Us Part I na PC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mkfilm / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown