Sony wprowadza do Polski flagowy telewizor A95L. Oto szczegóły i ceny

Sony Bravia XR A95L to jeden z telewizorów z serii BRAVIA XR 2023, którą firma Sony zaprezentowała podczas tegorocznych targów MWC. Wkrótce ten topowy model wkracza do Polski. Miałem okazję zobaczyć go na żywo i przekonać o jego zaletach.

Sony Bravia XR A95L to telewizor QD-OLED stworzony dla najbardziej wymagających klientów – nie tylko tych, którzy lubią zajrzeć do menu ustawień, by starannie dobierać parametry obrazu i dźwięku. Producent pomyślał przede wszystkim o najliczniejszej chyba grupie użytkowników, którzy oczekują filmowej i gamingowej rozrywki najwyższej jakości, w każdych warunkach, ale też nie chcą tracić czasu na przeklikiwanie się pilotem przez zakamarki menu i dobieranie parametrów. Dla nich Sony stworzyło genialnie się zapowiadające algorytmy automatycznie dobierające kluczowe cechy obrazu i dźwięku.

Telewizor Sony A95L powstał w trzech rozmiarach: 55 cali, 65 cali i 77 cali. Wszystkie oferują rozdzielczość UHD (3840 x 2160) i matrycę w technologii QD-OLED. Jest to rozwiązanie, łączące diody organiczne ekranów OLED z kropkami kwantowymi, stanowiącymi podstawę matryc QLED. QD-OLED integruje więc dwie dotąd konkurujące technologie, oferując z jednej strony dużą głębię kolorów, wysoki kontrast i czas reakcji, a z drugiej wysoką jasność i szeroką paletę barw.

Sony przekonuje jednak, że najistotniejsze nie są suche parametry techniczne, lecz to, co jest „duszą” telewizora i co zyska dzięki na tym wszystkim widz. Za przetwarzanie obrazu w telewizorach Bravia XR odpowiada najnowszy procesor obrazu Cognitive Processor XR. Układ ten wykorzystuje już nie sztuczną inteligencję, lecz inteligencję poznawczą, czyli inaczej – ma zdolność przetwarzania i prezentacji treści multimedialnych w sposób zbliżony do działania i percepcji ludzkiego mózgu.

Sony Bravia XR A95L: obraz

Od strony obrazu za jak najlepsze wrażenia odpowiada zestaw funkcji jak XR Color, XR Contrast, XR Clarity czy XR Motion. Rozwiązania te przetwarzają obraz w zależności od jakości materiału źródłowego, polepszając kolory, kontrast, płynność czy ostrość. XR Clarity, czyli połączone rozwiązanie XR Clear Image i XR Upscaling, jest w stanie w locie przetworzyć obraz niskiej jakości i rozdzielczości, na przykład SD czy 720p, nadawany w wielu kablówkach czy w tańszych planach serwisów VOD, do jakości zbliżonej do 4K.

W Sony A95L dodatkowo znalazł się zestaw profili kalibracyjnych obrazu – m.in. Netflix Adaptive, Bravia Core Adaptive, IMAX Enhanced, a także obok trybu profesjonalnego tryb spokojny oraz stworzone dla graczy tryby FPS i RTS.

Sony Bravia XR A95L: dźwięk

Za oprawę dżwiękową odpowiada z kolei rozwiązanie Acoustic Surface Audio+, czyli najnowsze wcielenie technologii, w której dźwięk 3D wydobywa się bezpośrednio z matrycy telewizora, z właściwego miejsca na ekranie – czyli z tej części obrazu, na której na filmie umieszczone jest źródło dźwięku (głos mówiącego bohatera, odtwarzana przez niego muzyka, dźwięki silników itd.). Całość wraz z dodatkowymi głośnikami niskotonowymi tworzy układ 20 W + 20 W + 10 W + 10 W. Efekt jest fenomenalny – dźwięk z Sony A95L bije na głowę nie tylko inne zestawy głośnikowe wbudowane w telewizory, ale może z powodzeniem konkurować z prostszymi soundbarami.

Producent zadbał też o takie funkcje, jak Voice Zoom 2, która w inteligenty sposób wzmacnia głos filmowych postaci, uwypuklając zbyt ciche dialogi. Kiedy to się może w praktyce przydać? Na przykład podczas oglądania polskich filmów, niezmiennie słynących z kiepskiej akustyki dialogów, co też wynika ze specyfiki języka polskiego.

Telewizor Sony A95L zapewnia zgodność z dźwiękiem w standardach DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD master Audio, DTS-HD High Resolution Audio i DTS:X. Nowy model uzbrojony jest też w zestaw nowszych rozwiązań łączności jak Wi-Fi 6 ax czy Bluetooth 5.2. Wszystkim zarządza Android 12 z Google TV – a więc najnowsza dostępna wersja dla telewizorów, gdy większość modeli na rynku wciąż bazuje na Androidzie 10.

Sony Bravia XR A95L: dla graczy

Sony A95L to także zestaw najnowszych funkcji dla graczy, z czego w szczególności skorzystają posiadacze konsoli Sony PlayStation 5. W jej przypadku z pomocą nadciąga na przykład funkcja Auto HDR Tone Mapping, czyli automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR, zapewniające, że obraz będzie równie czytelny, gdy akcja rozgrywa się w i głębokim cieniu, i w jaskrawym świetle.

Na graczy czeka też nowy pasek gier, pozwalający wybrać optymalne parametry obrazu, jak redukcję rozmycia, głębię czerni czy ustawić celownik ułatwiający rozgrywkę w grach z perspektywy FPS. Przydatny jest też tryb Multi View – można na jednej części ekranu prowadzić rozgrywkę z konsoli, a w drugiej włączyć poradnik z YouTube ze wskazówkami, jak przejść trudny etap.

Sony Bravia XR A95L wkrótce w sprzedaży. Jakie ceny?

W zestawie z telewizorem znajduje się też montowana nad ekranem kamera BRAVIA CAM, wykorzystywana do skuteczniejszej optymalizacji obrazu w zależności od oświetlenia otoczenia, a nawet wielkości widowni. Dzięki kamerze telewizor analizuje, ile osób ogląda film i w jakiej są odległości – o tej podstawie dobiera jasność i inne parametry obrazu.

Element wyposażania stanowi także aluminiowy pilot z podświetleniem, który po zawieruszeniu można namierzyć dzięki sygnałom dźwiękowym i świetlnym.

Telewizor Sony A95L już wkrótce wkroczy na polski rynek. Zapowiadane ceny nie są niestety przystępne. Model 55 cali to wydatek 15 tys. zł, wariant 65 cali ma kosztować 18 tys. zł, a największy 77-calowiec dostępny będzie za 26 tys. zł. Na osłodę pozostanie dostępny za 1 zł soundbar Sony, dodawany w promocji po starcie sprzedaży telewizora.

