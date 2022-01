Sony zapowiada nowe telewizory. Pojawi się długo wyczekiwana funkcja

Sony zaprezentowało nowe telewizory Bravia, które trafią do sprzedaży w 2022 roku. Szykują się nowe modele OLED i Mini LED, a także szereg nowych funkcji i usprawnień w zakresie przetwarzania obrazu.

Podczas targów CES 2022 Sony zaprezentował odświeżoną linię telewizorów Bravia XR. Wśród produktów na rok 2022 pojawią się m.in. nowe modele z matrycami OLED oraz Mini LED.

Najważniejszą nowością w nowych modelach Sony Bravia na 2022 rok mają być technologie XR Backlight Master Drive oraz XR Triluminos Max. Pierwszą z nich znajdziemy we flagowych telewizorach producenta wyposażonych w matrycę Mini LED, a więc w seriach Z9K i X95K. Rozwiązanie to ma pomóc wyeliminować poświatę wokół jaśniejszych fragmentów kadru, co ma zapewnić ostrzejszy obraz w kontrastowych scenach.

Technologia XR Triluminos Max zarezerwowana jest natomiast dla modeli z serii A95K, a więc flagowych telewizorów QD-OLED. Pozwoli ona na wyświetlanie szerszej palety barw i lepsze odwzorowanie kolorów.

Wśród nowych i ulepszonych funkcji na uwagę zasługują również technologie Acoustic Surface Audio+ (w modelach OLED) oraz Acoustic Multi-Audio (modele LED), dzięki którym dźwięk dobiega bezpośrednio z ekranu oraz Netflix Adaptive Calibrated Mode, który automatycznie dobierze idealne ustawienia obrazu dla produkcji streamowanych z platformy Netflix.

Dodatkowo nowe telewizory Sony Bravia będą mogły być wyposażone w zewnętrzny moduł kamery - Bravia Cam. Z jej pomocą będziemy mogli nie tylko urządzić sobie wideorozmowę z najbliższymi lub współpracownikami, ale pomogą także poprawić wrażenia podczas oglądania filmów. Na podstawie danych zarejestrowanych przez kamerę telewizory będą w stanie m.in. dostroić tryb surround w zależności od tego, gdzie siedzimy, albo włączyć tryb oszczędzania energii, kiedy nikogo nie ma przed ekranem.

A jak rozwiązano kwestię prywatności? Po pierwsze, moduł kamery będzie można odłączyć. Po drugie, akcesorium ma być wyposażone w fizyczną zaślepkę obiektywu.

Z perspektywy graczy najważniejszą nowością będzie natomiast fakt, że nowe telewizory Sony Bravia od premiery będą obsługiwały wszystkie funkcje standardu HDMI 2.1, łącznie z VRR i transmisją 4K przy 120 Hz. A kiedy na podobny luksus będą mogli liczyć posiadacze zeszłorocznych modeli producenta? Doskonałe pytanie! Niestety nadal nie mamy na nie jednoznacznej odpowiedzi - wiemy tylko, że stosowna aktualizacja powinna pojawić się jeszcze w tym roku.

Sony Bravia - nowości na CES 2022

Pełne portfolio telewizorów Sony Bravia na 2022 rok będzie zawierało następujące serie:

Z9K (75-85") - Mini LED, rozdzielczość 8K,

A95K (55-65") - QD-OLED,

A90K (42-48") - OLED, dedykowany do zastosowań gamingowych,

A80K (55-77") - OLED,

X95K (65-85") - Mini LED

X90K (55-85") - Full Array LED,

X85K (43-75") - Direct LED, 4K 120 Hz,

X80K (43-85") - Direct LED, 4K 60 Hz.

Pełne informacje na temat dostępności oraz cen nowych telewizorów zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Zobacz: Wkrótce możesz jeździć samochodem marki Sony

Zobacz: Sony szykuje rewolucję w aparatach fotograficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony