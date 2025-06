Sony odda Ci nawet 2000 zł. Sprawdź, jak je zdobyć

Jak działa promocja?

W ramach nowej promocji, Sony wynagradza za zakup telewizora Bravia 5 z serii 2025. Można za to zgarnąć nawet 2000 zł zwrotu na konto . Cała akcja jest prosta jak pilot od telewizora. Wystarczy, że:

Ile możesz zyskać?

Kwota zwrotu zależy od rozmiaru ekranu. Im większy telewizor, tym więcej pieniędzy wraca do Ciebie. Szczegóły w tabeli poniżej.

Co potrafi Bravia 5?

Nowa seria Sony Bravia 5 to nie tylko duży ekran. To przede wszystkim technologie, które sprawiają, że obraz i dźwięk wciągają jak najlepszy serial. Oto, czym chwali się japoński producent:

Promocja cashback na telewizory Bravia 5 to świetna okazja, by wejść w świat najnowszych technologii Sony i przy okazji odzyskać trochę gotówki. Jeśli planowałeś wymianę telewizora – lepszy moment się nie trafi. Pamiętaj, akcja trwa do 3 sierpnia 2025 roku.