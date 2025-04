Sony BRAVIA 2025: Nowa generacja telewizorów z AI wkracza do Europy

Kinowa jakość zakorzeniona w doświadczeniu

BRAVIA 8 II: Doskonałość obrazu i dźwięku

Najwyżej pozycjonowany w nowej ofercie (nie licząc flagowego BRAVIA 9), model BRAVIA 8 II wykorzystuje panel QD-OLED najnowszej generacji w połączeniu z procesorem XR Processor . Ta kombinacja, wspierana przez technologie XR Triluminos Max dla naturalnych i żywych kolorów oraz XR Contrast Booster dla precyzyjnej kontroli jasności i głębi, ma zapewnić niezrównaną wierność obrazu. Dzięki technologii OLED, widzowie mogą liczyć na idealną czerń i wysoki kontrast. Unikalna technologia Acoustic Surface Audio+ zamienia cały ekran w głośnik, emitując dźwięk dokładnie z miejsca akcji, co potęguje kinowe wrażenia. Całość zamknięto w minimalistycznej stylistyce Slim One Slate , gdzie ekran i ramka tworzą jednolitą taflę.

BRAVIA 5: zaawansowany Mini LED dla wymagających

Model Sony BRAVIA 5 przenosi kluczowe technologie z wyższych serii do bardziej przystępnego segmentu, oferując zaawansowany system podświetlenia Mini LED, sterowany przez technologię XR Backlight Master Drive. Pozwala to na precyzyjne lokalne wygaszanie, co przekłada się na bardzo wysoki kontrast i piękne przejścia tonalne. Telewizor napędzany jest również procesorem XR Processor i wspiera technologie XR Triluminos Pro oraz XR Motion Clarity. Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, od 55 aż do 98 cali, BRAVIA 5 ma zapewnić wspaniały obraz i dźwięk wypełniający pomieszczenie, czyniąc każdy seans filmowy wyjątkowym przeżyciem.