Sonos prezentuje dwa nowe głośniki. Niestety jest drogo

Często słuchasz muzyki lub oglądasz kinowe hity na ekranie telewizora? Zależy Ci na jak najlepszym dźwięku? W takim razie Sonos ma coś dla Ciebie!

Sonos to amerykańska firma, która założona została w 2002 roku. Specjalizuje się ona w autorskich sprzętach audio do odsłuchu muzyki takich jak głośniki i soundbary. Są to rozwiązania z wyższej półki, które można ze sobą parować tworząc wręcz autorskie systemy kina domowego.

Sonos Era 300 i Era 100 zadebiutują 28 marca 2023

Amerykanie poinformowali właśnie o nowych pozycjach w swoim portfolio. Tym razem kluczowa okazała się nie tylko jakość dźwięku, ale również postawienie na łatwość naprawy oraz użycie ekologicznych materiałów.

Sonos Era 300 to głośnik stworzony z myślą o dźwięku przestrzennym. Mamy tutaj do czynienia z aż sześcioma sterownikami, które kierują dźwięk w lewo, prawo, do przodu i do góry. W połączeniu z technologią Dolby Atmos można się dosłownie zanurzyć w ulubionym filmie, serialu czy piosence.

Opisywane głośniki mogą zostać sparowane z dostępnymi już wcześniej w sprzedaży sprzętami Sonos jak soundbary Arc lub Beam (2. generacji). Samo przesyłanie treści odbywać się przez WiFi, Bluetooth lub można sprzęt podłączyć tradycyjnie, przewodowo. Dostępne są aplikacje mobilne dla Androida i iOS-a.

Sonos Era 100 to następca szalenie popularnego modelu Sonos One. Poprawiono tutaj zarówno akustykę, jak i wzornictwo. W obudowie znalazły się dwa głośniki wysokotonowe oraz jeden duży głośnik średniotonowy odpowiadający za basy. Jest to rozwiązanie dla użytkowników preferujących dźwięk stereo.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by sparować dwa urządzenia z serii Sonos Era 100 z posiadanym już soundbarem i w ten sposób stworzyć zestaw kina domowego oferujący dźwięk przestrzenny.

Sonos Era 300 i Era 100 wyposażone są we wbudowane mikrofony wspierane przez technologię Trueplay. Pozwala to na automatyczną optymalizację dźwięku pod względem akustyki pomieszczenia. Na szczęście dla osób martwiących się o prywatność informujemy, że wbudowane mikrofony można łatwo wyłączyć. Zarówno z poziomu oprogramowania, jak i sprzętowo - fizycznie odcinając im zasilanie.

Amerykanie chwalą się, że tym razem większy nacisk położono na ekologię. Wykorzystane tworzywo pochodzi z recyklingu post-konsumenckiego, a opakowania wykonano z papieru pozyskanego w 100% w sposób zrównoważony. Dodatkowo zrezygnowano z klejonych elementów i postawiono na śruby.

Głośnik Sonos Era 300 wyceniono na 2399 złotych, a Sonos Era 100 na 1349 złotych. Oba modele trafią do sprzedaży w Polsce pod koniec tego miesiąca, a dokładniej 28 marca.

Źródło zdjęć: Sonos

Źródło tekstu: Sonos, oprac. własne