Słuchawki realme kupisz dziś w świetniej promocji. Są odporne na wodę i mają mocną baterię

Co więcej, na tym się nie kończy. Wynika to z prostego faktu: realme Buds Air 6 to nie są wcale takie tanie słuchawki, a po prostu możemy je nabyć w promocji, która znacznie obniża ich cenę. Standardowo są one wycenione na 299,99 złotych, ale dziś mogą być Wasze za jedyne 169 złotych .

realme Buds Air 6

Jeśli chodzi o jakość dźwięku to stoją za nią przetworniki wysokiej klasy, oraz fakt, że są to słuchawki certyfikatem Hi-Res Audio i kodekiem LHDC 5.0. Przekłada się to na wsparcie dla 24-bitowego dźwięku z próbkowaniem 192 kHz. Wbudowana bateria w zestawie z dołączonym etui pozwala na nawet 40 godzin słuchania muzyki. Nie zabrakło także ANC, które dzięki zastosowaniu autorskich technologii realme pozwala na wytłumienie dźwięku do nawet 50 dB. Słuchawki te świetnie nadają się także do prowadzenia rozmów. Obecność aż 6 mikrofonów i układu AI sprawia, że dźwięki otoczenia nie stanowią problemu dla naszego rozmówcy. A wszystko to za jedyne 169 złotych.