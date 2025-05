Słuchawki BEATS Fit Pro kosztują zwykle 1100 zł. Dziś mogą być Twoje za 599 zł

Oczywiście słuchawki te najlepiej sprawdzą się w połączeniu z urządzeniami od Apple. A wszystko to dzięki chipowi Apple H1, który odpowiada za komunikację bezprzewodową. Jednak użytkownicy Androida również nie mają na co narzekać, ponieważ BEATS Fit Pro to porządne słuchawki, które grają adekwatnie do swojej ceny powyżej 1000 zł, a mogą je kupić za 599 zł.