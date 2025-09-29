Skomplikowany trik na oszczędności przy zakupie iPhone raczej już nie zadziała

Dlatego też wiele osób sięga po model z najmniejszą pamięcią i podejściem, że jakoś to będzie. Inni przełykają gorzką pigułkę i sięgają po portfel. Są też tacy, którzy znaleźli sposób na oszukanie systemu. A ten jest w założeniach bardzo prosty, chociaż skomplikowany w realizacji: wymienić kość pamięci na inną. Oczywiście nie samemu. Mało kto ma takie umiejętności, że o potrzebnym do tego sprzęcie nie wspomnę. Jednak są na świecie firmy, które świadczą usługę podmiany kości pamięci w iPhone na pojemniejsze.

Problem z wymianą pamięci w iPhone Air

Wszystko jednak wskazuje na to, że użytkownicy iPhone Air nie będą w stanie z tego skorzystać. Przekonał się o tym DirectorFong, jeden z modderów, który chciał podmienić kość pamięci w swoim iPhone Air z podstawowych 256 GB na 1 TB. Po podmienieniu kości pamięci i próbie flashowania systemu zobaczył błąd na ekranie swojego komputera.

Spróbował więc wrzucić do niego 512 GB, ale i to zakończyło się fiaskiem. Ostatecznie wrócił do pierwotnej kości 256 GB, co już przebiegło pomyślnie. Nie ma więc mowy o popełnieniu błędu, czy uszkodzeniu smartfona.