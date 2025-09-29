Skomplikowany trik na oszczędności przy zakupie iPhone raczej już nie zadziała
Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi wariantami pamięci iPhone są, delikatnie mówiąc kolosalne. Tak, jakby to układ pamięci stanowił główną cenę urządzenia.
Dlatego też wiele osób sięga po model z najmniejszą pamięcią i podejściem, że jakoś to będzie. Inni przełykają gorzką pigułkę i sięgają po portfel. Są też tacy, którzy znaleźli sposób na oszukanie systemu. A ten jest w założeniach bardzo prosty, chociaż skomplikowany w realizacji: wymienić kość pamięci na inną. Oczywiście nie samemu. Mało kto ma takie umiejętności, że o potrzebnym do tego sprzęcie nie wspomnę. Jednak są na świecie firmy, które świadczą usługę podmiany kości pamięci w iPhone na pojemniejsze.
Problem z wymianą pamięci w iPhone Air
Wszystko jednak wskazuje na to, że użytkownicy iPhone Air nie będą w stanie z tego skorzystać. Przekonał się o tym DirectorFong, jeden z modderów, który chciał podmienić kość pamięci w swoim iPhone Air z podstawowych 256 GB na 1 TB. Po podmienieniu kości pamięci i próbie flashowania systemu zobaczył błąd na ekranie swojego komputera.
Spróbował więc wrzucić do niego 512 GB, ale i to zakończyło się fiaskiem. Ostatecznie wrócił do pierwotnej kości 256 GB, co już przebiegło pomyślnie. Nie ma więc mowy o popełnieniu błędu, czy uszkodzeniu smartfona.
Zauważył przy tym, że numer seryjny kości pamięci znacznie się różnił od tych stosowanych w poprzednich iPhone. I chociaż to tylko spekulacje, możliwe, że firma specjalnie zablokowała możliwość tego typu modyfikacji. Nie wiadomo także czy dotyczy to tylko iPhone Air, czy wszystkich urządzeń z serii 17.