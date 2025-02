Lenovo szykuje dziwoląga. Tego laptopa złożysz dwa razy

Lenovo przygotowuje się do premiery szeregu nowych urządzeń na zbliżających się targach MWC 2025 w Barcelonie. Wśród zapowiedzi szczególne emocje budzi ThinkBook Flip AI PC - nowatorski laptop, którego rendery wyciekły już do sieci. Największą innowacją w tym modelu jest rolowany i składany ekran OLED, całkowicie zmieniający tradycyjne podejście do komputerów przenośnych.