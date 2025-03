Sandisk: nowy dysk SSD Extreme Portable dla PlayStation 5 i PC

Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 3.2 Gen 2. Dzięki prędkości odczytu do 1000 MB/s gracze mogą błyskawicznie przenosić gry z zewnętrznego archiwum SSD do wewnętrznej pamięci PlayStation 5, a pojemność do 2 TB pozwala na przechowywanie nawet kilkudziesięciu tytułów.