Samsung psuje klientom smartfony. Dosłownie wypala ekran

W sieci pojawiło się nagranie, na którym użytkownik Galaxy S21 FE dokumentuje pojawienie się zielonej linii na ekranie AMOLED w trakcie aktualizacji do One UI 6.1 . Wideo, które trafiło na Reddita, ukazuje moment, w którym na ekranie telefonu, przy 60% postępu instalacji, nagle pojawia się cienka, pionowa zielona linia. Wraz z dalszym przebiegiem aktualizacji linia staje się coraz bardziej widoczna i grubsza.

Zielona linia to znany problem występujący w wyświetlaczach AMOLED , który od lat dotyka wielu użytkowników smartfonów różnych marek, w tym szczególnie posiadaczy modeli Samsunga z serii Galaxy S21 czy S22. Choć defekt może wyglądać niegroźnie, często prowadzi do trwałego uszkodzenia wyświetlacza.

W tym konkretnym przypadku właściciel telefonu przez rok unikał aktualizacji właśnie z obawy przed tym typem awarii – wiązanej wcześniej z One UI 6.1. Pobrał paczkę z aktualizacją w kwietniu 2024 r., ale jej nie instalował, za to system nieustannie go bombardował powiadomieniami. W końcu im uległ. W trakcie instalacji nagrywał wideo, przewidując, do czego może dojść.