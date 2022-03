Samsung opublikował listę swoich telewizorów, na których można korzystać z serwisu HBO Max. Uwzględnia ona modele wyprodukowane od 2016 roku.

Aby pobrać aplikację HBO Max, należy podłączyć obsługujący ją telewizor do Internetu. Następnie wystarczy przejść do sklepu z aplikacjami, wyszukać „HBO MAX”, zaznaczyć aplikację i wybrać opcję „Pobierz”. W celu zalogowania się do aplikacji HBO Max wymagane jest wykupienie abonamentu. Klienci posiadający już abonament HBO GO, mogą wykorzystać swoją dotychczasową nazwę użytkownika i hasło także w aplikacji HBO Max. Nowi klienci mogą zarejestrować się na stronie hbomax.com.

Z okazji premiery platformy HBO Max w Polsce, można skorzystać ze specjalnej oferty cenowej i zniżki „na zawsze”. Decydując się na uruchomienie subskrypcji do 31 marca 2022 roku, jej miesięczny koszt wyniesie 19,99 zł. Warunkiem jest korzystania z takiej ceny jest utrzymanie miesięcznej subskrypcji. Normalna cena HBO Max to 29,99 zł miesięcznie.

Zobacz: HBO Max wystartował w Polsce. Jaka cena, na jakich urządzeniach, jak skorzystać?

HBO Max na telewizorach Samsunga – lista modeli

Z HBO Max można korzystać między innymi na telewizorach typu Smart TV. W przypadku Samsunga lista modeli z dostępem do HBO Max prezentuje się następująco:

Rok 2021: QN900, QN800A, QN700A, QN95, QN91 QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, LS03A (The Frame), AU9000, AU8000, AU7100, The Premiere, The Serif, The Sero,

QN900, QN800A, QN700A, QN95, QN91 QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, LS03A (The Frame), AU9000, AU8000, AU7100, The Premiere, The Serif, The Sero, Rok 2020: Q950, Q900, Q800, Q700, Q95, Q90, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, TU8510, TU8500, TU8000, TU7100, TU7000, T5300,T4300, LS03T(The Frame), LS01T(Serif), LS05T(Sero), The Terrace,

Q950, Q900, Q800, Q700, Q95, Q90, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, TU8510, TU8500, TU8000, TU7100, TU7000, T5300,T4300, LS03T(The Frame), LS01T(Serif), LS05T(Sero), The Terrace, Rok 2019: Q950, Q900, Q90, Q85, Q80, Q70, Q6x, Q60,RU8000, RU7410, RU74XX, RU7400, RU7300, RU7100, LS03R(The Frame), LS01R(Serif), N5300,

Q950, Q900, Q90, Q85, Q80, Q70, Q6x, Q60,RU8000, RU7410, RU74XX, RU7400, RU7300, RU7100, LS03R(The Frame), LS01R(Serif), N5300, Rok 2018: Q9FN, Q8DN, Q8CN, Q8FN, Q7FN, Q6FN, NU8500, NU80xx, NU8000, NU76xx,NU7500, NU74xx, NU7400, NU7300/7370, NU7100/7170, NU7120/7190, NU7020/7090, LS003(The Frame),

Q9FN, Q8DN, Q8CN, Q8FN, Q7FN, Q6FN, NU8500, NU80xx, NU8000, NU76xx,NU7500, NU74xx, NU7400, NU7300/7370, NU7100/7170, NU7120/7190, NU7020/7090, LS003(The Frame), Rok 2017: Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU70xx, MU7000, MU66xx, MU6500, MU64xx, MU6400, MU6200, MU6100, M6300, M5600, J5200, M5500, M5510,

Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU70xx, MU7000, MU66xx, MU6500, MU64xx, MU6400, MU6200, MU6100, M6300, M5600, J5200, M5500, M5510, Rok 2016: KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KS7500, KS7000, KU6680, KU6670, KU6510 (White), KU6640, KU6650, KU6470, KU6500, KU6000, KU6020, KU6100, KU6400, KU6450, K5500, K5510 (White), K5600 (Silver), J6250, J6240, K6300.

Zobacz: Sprawdź, czy Twój telewizor Samsung obsługuje DVB-T2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: monticello / Shutterstock.com, Samsung

Źródło tekstu: Samsung