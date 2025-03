Samsung chwali się kropkami. To już 10 lat technologii Real Quantum Dot

Czym są kropki kwantowe i jak działają?

Zastosowane w wyświetlaczach kropki kwantowe odtwarzają szeroką gamę barw i pozwalają na regulację natężenia światła na poziomie pikseli, co skutkuje głębszą czernią i lepszym kontrastem. Dzięki emisji światła we wszystkich kierunkach, technologia zapewnia jednolitą luminancję i spójność kolorów nawet pod różnymi kątami widzenia. Co więcej, minimalizuje emisję światła niebieskiego, co przekłada się na komfort użytkowania i ochronę wzroku.