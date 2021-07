Samsung Power Audio to imprezowa bestia

Samsung Power Audio to tegoroczna nowość koreańskiego producenta, która obejmuje dwa głośniki, modele MX-T70 i MX-T50. Urządzenia te łączą w sobie świetną jakość dźwięku z łatwością obsługi i dodatkowymi funkcjami.

Power Audio, czyli imprezowa bestia

Samsung Power Audio to odpowiedź na realne i aktualne potrzeby użytkowników, którzy coraz bardziej spragnieni są mocnego dźwięku. Urządzenia MX-T70 i MX-T50 mają dwa główne zastosowania: nagłośnienie podczas domowych i ogrodowych imprez w gronie przyjaciół oraz stworzenie zgranego duetu z dużymi telewizorami Samsung.

Power Audio MX-T70 z głośnikami o łącznej mocy 1500 W przenosi niemal klubowe wrażenia audio do domu. Mocny bas jest zasługą 10-calowego głośnika niskotonowego. Długi skok membrany gwarantuje głębsze i potężniejsze brzmienie oraz sprawia, że muzyka zyskuje większą siłę oddziaływania.

Z kolei Power Audio MX-T50 to głośnik o łącznej mocy 500 W i, podobnie jak T70, oferuje Dwukierunkowy Dźwięk oraz Funkcję Wzmocnienia Basów. Dzięki wykorzystaniu unikatowej, dwukierunkowej konstrukcji dźwięk rozchodzi się równomiernie, obejmując znacznie większą powierzchnię. Z kolei atmosferę i basy można podkręcić przyciskiem Bass Booster.

Power Audio to także świetne rozwiązanie dla fanów naprawdę mocnych wrażeń. Dzięki funkcji Odtwarzania Grupowego można połączyć nawet 10 urządzeń, tworząc przenośny system nagłośnienia, niezastąpiony podczas imprezy przy basenie czy w ogrodzie.

Power Audio – rozwiniesz talenty wokalne i taneczne

Power Audio łatwo połączysz zarówno z telewizorem, takim jak Samsung Neo QLED, jak i z urządzeniem mobilnym. Można to zrobić przewodowo lub bezprzewodowo przez Bluetooth. Wygodnym rozwiązaniem jest Wielokanałowe Połączenie Bluetooth. Aby ktoś inny włączył swoją ulubioną playlistę, nie trzeba już odłączać swojego telefonu. To idealne rozwiązanie na imprezę, kiedy każdy chce poczuć się jak DJ. Tu warto także wspomnieć o aplikacji Samsung Sound Tower, która pozwoli dodać efekty do dobrze już znanych utworów i zaskoczyć znajomych podczas wspólnej zabawy.

Power Audio pozwoli rozkręcić każdą imprezę. Z pomocą przyjdzie między innymi Tryb Karaoke, z którym odkryty zostanie niejeden talent wokalny, a znajomi będą mogli wcielić się w rolę gwiazd POPu. Dzięki temu, że do MX-T70 można podłączyć dwa mikrofony jednocześnie (jeden w MX-T50), można przygotować prawdziwe artystyczne show.

Dopełnienie imprezowego klimatu stanowią Imprezowe Światła LED. Do wyboru są różne tryby, a sterowanie odbywa się poprzez wspomnianą już aplikacje Samsung Sound Tower. Urządzenia Power Audio mają odporną na zachlapania górną warstwę obudowy, dzięki czemu przypadkowo wylany napój nie będzie powodem do obaw.

Dostępność i cena

Urządzenia Samsung Power Audio można kupić w Polsce, między innymi w sieciach Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD. Cena modelu MX-T70 wynosi około 2100 zł, natomiast za model MX-T50 trzeba zapłacić około 1100 zł.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung