Kup telewizor Samsung OLED w przedsprzedaży i zgarnij soundbar za 1 zł

Samsung ruszył z polską przedsprzedażą swoich najnowszych telewizorów OLED z serii S95C. Zamawiając teraz jeden z trzech modeli, różniących się wielkością ekranu, możesz zyskać soundbar za złotówkę.

Telewizor Samsung S95C wykorzystuje technologię OLED, która zapewnia głęboką czerń, czystą biel i pełną paletę żywych kolorów. Jak informuje producent, połączenie samoemisyjnych pikseli OLED oraz kropek kwantowych przekłada się na jeszcze bardziej realistyczne i jaśniejsze barwy, potwierdzone certyfikatem „Zweryfikowane przez PANTONE”. Z kolei udoskonalony proces skalowania materiałów o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K sprawia, że obraz jest szczegółowy, pełen półcieni i przejść tonalnych, które powinny usatysfakcjonować fanów filmów. Wysoka wydajność Neuronowego Procesora Quantum 4K i możliwości platformy Tizen powodują, że S95C może zachwycić nie tylko jakością obrazu, ale również szybkością działania menu oraz liczbą oferowanych funkcji.

Wrażenia z oglądania potęguje smukła konstrukcja – obudowa ma grubość zaledwie 11 mm. Taki design osiągnięto między innymi poprzez umieszczenie portów w zewnętrznej skrzynce Modułu One Connect Pro. To daje także większą swobodę w aranżacji przestrzeni, bo moduł można przymocować do stopy telewizora albo położyć obok niego. Jak podaje Samsung, OLED S95C to najsmuklejszy telewizor tej marki.

Samsung OLED S95C łączy kinową jakość obrazu ze świetnym dźwiękiem. Wielokanałowe wbudowane głośniki 4.2.2CH w połączeniu z Dolby Atmos przeniosą widzów w sam środek akcji. Kupując ten telewizor w przedsprzedaży można zyskać soundbar za 1 zł, który będzie idealnym dopełnieniem dla telewizora, a dzięki Q-Symphony oba urządzenia powinny stworzyć naprawdę zgrany duet.

Przedsprzedaż i soundbar za złotówkę

W przedsprzedaży Samsung OLED S95C jest dostępny w trzech rozmiarach ekranu. W zależności od tego, za 1 zł otrzymamy:

soundbar HW-Q800B (o wartości 2499 zł) przy wyborze telewizora QE55S95CATXXH (55 cali),

(o wartości 2499 zł) przy wyborze telewizora QE55S95CATXXH (55 cali), soundbar HW-Q930B (o wartości 3999 zł) przy wyborze telewizora QE65S95CATXXH (65 cali) lub QE77S95CATXXH (77 cali).

Zamówienia w ramach przedsprzedaży można składać do 24 kwietnia 2023 roku. Wysyłka produktów rozpocznie się od 25 kwietnia i potrwa do 10 maja 2023 roku. Liczba promocyjnych zestawów jest ograniczona. Zestawy promocyjne można zamawiać na stronie samsung.com, w salonach Samsung Brand Store, a także w Audio Color, RTV Euro AGD, Media Expert i Media Markt.

A ile te telewizory kosztują? Sporo:

12499 zł za 55 cali,

za 55 cali, 16499 zł za 65 cali,

za 65 cali, 24449 zł za 77 cali.

