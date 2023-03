Rząd wydał prawie 70 mln na dekodery i telewizory

W zeszłym roku zakończył się proces przełączania telewizji naziemnej na standard DVB-T2/HEVC i uwolnienia częstotliwości 700 MHz na potrzeby sieci 5G. Wiązała się z tym konieczność wymiany dekoderów, co finansowo wspierał rząd. Znamy już koszta tej operacji.

W czerwcu 2022 roku przeprowadzony został ostatni etap przełączeń na standard DVB-T2/HEVC, związany z uwolnieniem pasma 700 MHz (470-790 MHz) na potrzeby telefonii komórkowej. Cała operacja było efektem unijnych decyzji o przeznaczeniu tego pasma na 5G w całej Europie.

Przejście na nowy standard wywołało wiele emocji. W Polsce ponad 30 proc. gospodarstw domowych odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny, więc pozostanie w starej technologii groziło całkowitym odcięciem ich od TV. Według ostatnich szacunków na takie zagrożenie narażonych było blisko 2,3 mln gospodarstw domowych. Wszystkie zostały zmuszone do wymiany telewizorów lub kupna dekoderów DVB-T2/HEVC,

Rząd ruszył z pomocą, oferując dofinansowanie dla gospodarstw domowych, które znajdowały się w ciężkiej sytuacji materialnej. Dopłaty wynosiły 250 zł dla telewizorów oraz 100 zł dla dekoderów. Teraz rząd podsumował cała akcję.

Prawie 70 mln dopłat na dekodery i telewizory

Jak podaje rząd, z programu dopłat skorzystały 543 724 gospodarstwa domowe, które otrzymały wsparcie finansowe o wartości ponad 68 mln zł.

Rząd wsparł zakup 450 372 dekoderów i 93 352 telewizorów. Do programu przystąpiło 1186 przedsiębiorców, a świadczenie można było zrealizować w 3885 punktach sprzedaży.

Według rządowych statystyk, znacząco zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych nieprzystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC z 2,27 mln, czyli ok. 32 proc. wszystkich gospodarstw odbierających telewizję naziemną do ok. 14 proc.

Cyfryzacja KPRM przekazała, że proces zmiany standardu nadawania nie spowodował trudności w odbiorze bezpłatnej telewizji naziemnej.

