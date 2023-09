Z tym monitorem nie radzi sobie nawet GeForce RTX 4090

Karta graficzna GeForce RTX 4090 nie radzi sobie z monitorem Samsung Odyssey Neo G9. Jak to możliwe? To akurat wina NVIDII.

Samsung Odyssey Neo G9 to prawdziwe monstrum. Monitor ma 57-calowy ekran w formacie 32:9 o rozdzielczości aż 7680 × 2160 pikseli. Do tego oferuje odświeżanie z częstotliwością 240 Hz. Jest tak potężny, że nie radzi z nim sobie nawet GeForce RTX 4090. Jednocześnie karty AMD Radeon nie mają żadnych problemów. Jak to możliwe?

Samsung Odyssey Neo G9

To wszystko to tak naprawdę wina NVIDII. Karty graficzne GeForce RTX 40 nadal korzystają z portów DisplayPort w wersji 1.4a. To właśnie starszy już standard jest problemem w przypadku monitora Samsung Odyssey Neo G9, który wyposażony jest w złącze w wersji 2.1. Z tego powodu posiadacze kart RTX 40, w tym także najmocniejszych RTX-ów 4090, muszą być gotowi na ograniczenie odświeżania do 120 Hz, chociaż monitor oferuje 240 Hz.

Jednocześnie karty AMD Radeon RX 7000 nie mają takiego problemu, bo Czerwoni postanowili już w tej generacji wykorzystać złącza DisplayPort 2.1. Dlatego, chociaż nie ma tak wydajnego Radeona, jak GeForce RTX 4090, to modele AMD lepiej radzą sobie z obsługą tak potężnego monitora.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Tom's Hardware