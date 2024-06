Samsung pokazał nowe monitory. Będą marzeniem wielu graczy

Samsung zaprezentował dwa nowe monitory dla graczy. Oba wyposażone są w matryce OLED i charakteryzują się imponującymi parametrami.

Samsung zaprezentował dwa nowe monitory dla graczy. Oba wyposażone są w matryce OLED. Wcześniej koreański producent już miał takie urządzenia w swojej ofercie, ale często były to ogromne ekrany, które nie specjalnie nadawały się do grania na komputerze. Nowe modele dostępne będą w bardziej przyjaznych rozmiarach.

Samsung Odyssey OLED, czyli nowe monitory

Pierwszy model to Samsung Odyssey OLED G80SD. Jest to 32-calowy monitor, który może wyświetlać obraz o rozdzielczości 4K Ultra HD. Oferuje odświeżanie na poziomie 240 Hz oraz czas reakcji zaledwie 0,03 ms, co jest domeną matryc OLED. Poza tym wyposażony jest w jedno złącze DisplayPort i dwa HDMI, a także dwa porty USB. Co ciekawe, ma też system Smart TV, więc można go używać także jako telewizora.

Nowy Odyssey OLED G8 to pierwszy monitor do gier OLED firmy Samsung napędzany sztuczną inteligencją. NQ8 AI Gen3, który jest tym samym procesorem, którego Samsung używa w swoim telewizorze 2024 8K, skaluje treści do prawie 4K podczas korzystania z Samsung Gaming Hub[2] i natywnych aplikacji Smart TV, zapewniając wyższą rozdzielczość w grach i rozrywce.

- informuje Samsung na swojej stronie.

Drugi monitor to Samsung Odyssey OLED G60SD. To już bardziej tradycyjna konstrukcja z 27-calowym ekranem 1440p i odświeżaniem 360 Hz. W tym przypadku nie jest to urządzenie napędzane przez AI. Brakuje w nim też Smart TV, więc to wyraźnie oferta skierowana bardziej do użytkowników komputerów. Czas reakcji to również 0,03 ms.

Oba monitory obsługują AMD FreeSync Premium i technikę Samsung OLED Safeguard+, która ma dbać o żywotność organicznych matryc. Martwić może nieco jasność na poziomie zaledwie 250 nitów, ale tak to już z OLED-ami bywa. Ceny nie są jeszcze znane.

Zobacz: LG UltraGear 32GS95UE to nowy, wyjątkowy monitor dla graczy

Zobacz: Laptop Huawei MateBook 14 2024 to murowany hit w doskonałej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: PCWorld