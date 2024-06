LG UltraGear 32GS95UE to nowy, wyjątkowy monitor dla graczy

LG wprowadza do Polski nowy, rewolucyjny monitor UltraGear 32GS95UE. Wyróżniają do aż dwa tryby działania.

Monitory od zawsze oferowały konkretną rozdzielczość i konkretną częstotliwość odświeżania. O ile w przypadku modeli Full HD nie stanowiło to problemu, tak w przypadku wersji 4K już mogło. No bo skoro dany model odświeża obraz z częstotliwością 240 Hz w 4K, to przy zejściu do 1080p mógłby być jeszcze szybszy. Tak jednak nie było, ale aż do teraz. LG właśnie wprowadza do Polski nowy monitor, który to zmienia.

LG UltraGear 32GS95UE

LG UltraGear 32GS95UE charakteryzuje się dwoma trybami pracy. W rozdzielczości 4K Ultra HD może odświeżać obraz z częstotliwością 240 Hz, ale po zejściu do Full HD wartość ta rośnie do 480 Hz. To odpowiedź na potrzeby graczy, którzy dysponują potężnymi komputerami, na których grają zarówno w produkcje single-player, jak i multi-player, w których wysokie odświeżanie jest niezwykle ważne.

Na tym lista zalet monitora się nie kończy. Jest on wyposażony w 32-calową matrycę OLED. Ekran charakteryzuje się czasem reakcji na poziomie zaledwie 0,03 ms (między odcieniami szarości). To gwarancja nie tylko świetnych kolorów (DCI-P3 na poziomie 98,5 proc.) i bogatej czerni, ale też jeszcze większej immersji w grach. Dodatkowo monitor ma dwoma głośniki niskotonowe z obsługą DTS Virtual:X.

Poza tym LG UltraGear 32GS95UE jest kompatybilny z G-Sync oraz FreeSync Premium Pro. Polska cena nie jest jeszcze znana, ale na oficjalnej, amerykańskiej stronie LG urządzenie kosztuje 1399,99 dolarów, co daje ponad 5500 zł. Do tej kwoty prawdopodobnie powinniśmy doliczyć jeszcze 23 proc. podatku VAT, co daje kwotę około 6800 zł.

Źródło zdjęć: LG

Źródło tekstu: LG