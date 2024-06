Laptop Huawei MateBook 14 2024 to murowany hit w doskonałej cenie

Huawei MateBook 14 2024 to laptop skazany na sukces. Z tą ceną, ekranem OLED, designem i podzespołami będzie rozchodził się jak ciepłe bułeczki.

Koniec brzydoty i kompromisów — poznaj Huawei MateBook 14 2024

Huawei ma swoją serię D, która tuż po debiucie na polskim rynku stała się najpopularniejszą w kraju. Ma też sprzęt nieco droższy, o bardziej wyrafinowanym designie i podzespołach, który przyciąga uwagę nie tylko funkcjonalnością, ale i biznesową elegancją godną najbardziej wymagającego minimalisty. I mowa tutaj właśnie o wykonanej ze szkła i metalu serii Huawei MateBook 14, dostępnej w Polsce w dwóch wariantach.

Rzucający na kolana ekran OLED

Niezależnie od wybranego modelu, Huawei postawił w swoich laptopach na ekran OLED o przekątnej 14,2 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2880 x 1920 px. To spektakularna matryca ze 100% pokryciem gamutów kolorów sRGB oraz DCI-P3, a także 95% pokryciem Adobe RGB. Nie martwcie się przy tym o jasność — to aż 450 nitów. Z kolei fani gier docenią odświeżanie 120 Hz.

Firma nie zmarnowała ani milimetra miejsca w pokrywie laptopa — ekran wypełnia aż 91% dostępnej powierzchni. Dodajmy do tego, że ekran ma 10-punktowy panel multitouch, z funkcją zrzutu ekranu gestem palca, a także możliwość ręcznego wprowadzania pisma.

Smukły, lekki, a przy tym z pojemnym akumulatorem

O takich parametrach mogliśmy co najwyżej marzyć w ostatnich latach, komputer ma wymiary 312,6 x 226,8 x 14,5 mm, a przy tym masę zaledwie 1,31 kg. Bez problemu zmieści się więc nie tylko w dedykowanych akcesoriach, ale też tych na MacBooki Air z mniejszymi ekranami 13,6".

Pojemność zastosowanego akumulatora to aż 70 Wh, a w zestawie znajdziecie szybką ładowarkę 65 W. Na pojedynczym ładowaniu można oglądać bez przerwy filmy przez nawet 19 godzin.

Inteligenta kamera dla użytkowników połączeń wideo

Za sprawą funkcji Eye Contact bazującej na technologii AI i kamerze FullHD komputer dostosowuje się do linii wzroku użytkownika, dla zapewnienia jak najbardziej naturalnej komunikacji. Za sprawą AI poprawiana jest też jakość samego obrazu tak, by był ostry i wyraźny nawet przy trudnym, tylnym oświetleniu. Z kolei technologia Personal Voice Enhancement wycisza szum otoczenia tak, abyśmy byli doskonale zrozumiali dla naszych rozmówców, nawet gdy nie korzystamy ze słuchawek.

Łączność — to jednak da się wcisnąć HDMI do ultrabooka, ucz się Apple

Dwa złącza USB-A 3.2 Gen 1, jedno złącze USB-C, pełnowymiarowe wyjście HDMI (rzadkość w tym segmencie), a do tego 3,5-mm gniazdo słuchawkowe. Nie zabrakło też Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax z szerokością pasma 160 MHz i jest Bluetooth 5.2.

W wartych wymienienia przydatnych dodatków nie można zapomnieć o wielodotykowym gładziku, 2 mikrofonach, głośnikach stereo czy włączniku komputera ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych.

Cena? Zaskakująco przystępna

Prostszy z komputerów, z obudową kolorze czarnym (tak ją nazywa Huawei, po mojemu to bardziej grafit) uzbrojony jest w procesor Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB. Jego cena w promocji do końca czerwca wynosi zaledwie 3999 zł. A oprócz 500 zł rabatu na oba z komputerów, jest też gratis roczny pakiet Microsoft 365 Family.

Zielony wariant Huawei MateBook 14 2024 ma wszystkie funkcje czarnego, a do tego mocniejszy procesor Intel Core Ultra 7 155H, również 16 GB dwukanałowej pamięci RAM, a do tego pojemniejszy dysk SSD 1 TB. Cena w promocji do 4999 zł. A oprócz 500 zł rabatu na oba z komputerów, dla wersji zielonej jest też gratis roczny pakiet Microsoft 365 Family (wyłącznie w sklepie Huawei).

Promocyjne ceny obowiązują od 4 do 30 czerwca 2024 r. Komputer można kupić w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media-Markt, x kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, wł