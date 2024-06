Huawei Mate X Pro 2024 debiutuje w Polsce. Jest lekki i ekstremalnie wydajny

Firma Huawei wprowadziła dziś na polski rynek swój nowy, flagowy laptop, model MateBook X Pro 2024. Urządzenie łączy w sobie wysoką wydajność z kompaktową i lekką konstrukcją ultrabooka. A na start można liczyć na promocję, w tym małą obniżkę bardzo wysokiej ceny.

Huawei MateBook X Pro 2024 to najnowsze wydanie flagowego laptopa tej chińskiej marki. Urządzenie wyróżnia się ultralekką, metalową obudową z matowym wykończeniem, które jest przyjemne w dotyku. Matowa powierzchnia zapewnia także pewność chwytu. Design laptopa dopełnia klawiatura oraz touchpad w kolorze obudowy, czyli niebieskim lub czarnym. Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym ultralekkiego wyświetlacza i stopu magnezu, sprawia, że całość ma tylko 13,5 mm grubości i waży tylko 980 g, czyli aż o 22% mniej od poprzedniej wersji. Huawei podaje, że jest to pierwszy laptop, który waży poniżej 1 kg, a jest wyposażony w mocny procesor Intel Core Ultra 9 z serii H.

Wydajne podzespoły i wydajne chłodzenie

Nowy laptop Huawei może się pochwalić certyfikatem Intel Evo, który świadczy o wysokiej wydajności – mocy obliczeniowej, szybkości ładowania i pojemnej baterii. Ultrabook dostępny jest w dwóch wersjach, które rozpoznać można po kolorze obudowy. Wersja niebieska, czyli ta mocniejsza, napędzana jest procesorem Intel Core Ultra 9 185H, oferujący do 40 W TDP, wsparty przez 32 GB szybkiej, dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5 oraz szybki dysk SSD PCIe o pojemności aż 2 TB. Model w kolorze czarnym wyposażono w procesor Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM oraz dysk 1 TB. Za wysokiej jakości grafikę odpowiada zintegrowany układ Intel Arc Graphics, który umożliwi wygodną obróbkę audio, foto i wideo.

Huawei MateBook X Pro 2024 wyposażony został w system aktywnego chłodzenia Huawei Shark Fin Fan. Tym razem zastosowano tu nową konstrukcję, większe wentylatory o innym kształcie łopatek, nowy moduł rozpraszania ciepła i zoptymalizowany algorytm. Chłodzenie powinno więc być jeszcze bardziej efektywne, a laptop działać jeszcze ciszej niż dotychczas. W nowej generacji zwiększono także pojemność baterii do 70 Wh, co powinno wystarczyć na 11 godzin lokalnego oglądania wideo. W razie potrzeby urządzenie naładuje się do pełna w nieco ponad godzinę przy użyciu ładowarki Huawei SuperCharge o mocy 90 W. Całość uzupełnia system Microsoft Windows 11 Pro.

Dotykowy wyświetlacz 3:2 o wysokiej rozdzielczości

W nowym ultrabooku zastosowano dotykowy wyświetlacz Huawei X-True™ Display o rozdzielczości 3,1K (3120 x 2080 pikseli) oraz proporcjach 3:2. Ekran ma zapewnić wciągające, realistyczne doświadczenia wizualne, dzięki dokładności odwzorowania kolorów ∆E < 1, osiąganej w aż trzech gamach: Adobe RGB, sRGB i P3. Huawei informuje, że kolory każdego wyświetlacza zostały skalibrowane przed dostawą. Płynność wyświetlania gwarantuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, a maksymalna jasność do 1000 nitów, kontrast 1 000 000:1 i powłoka antyrefleksyjna mają sprawić, że na ekranie widać wszystko nawet w mocno nasłonecznionym otoczeniu.

Aby przeciwdziałać zmęczeniu wzroku podczas wielogodzinnej pracy, w MateBooku X Pro 2024 zastosowano ekran z funkcjami ochrony wzroku, potwierdzonymi trzema certyfikatami TÜV Rheinland. Pierwszy z nich dotyczy ograniczenia emisji szkodliwego niebieskiego światła, drugi eliminowania migotania obrazu, a kolejny potwierdza dbałość o wzrok.

Praca zdalna i łatwe połączenia

Huawei MateBook X Pro 2024 wyposażony jest w inteligentną kamerę 1080p, umieszczoną na górnej ramce, która obsługuje funkcje AI, takie jak swobodne przełączanie tła, poprawianie urody oraz tryby śledzenia i utrzymywania kontaktu wzrokowego. Cztery mikrofony zbierają głos użytkownika z dowolnego miejsca wokół laptopa, co ma sprawić, że zawsze będzie dobrze słyszany, nawet z odległości 5 metrów. Urządzenie wyposażono w 6 głośników Huawei Sound, które w połączeniu z uaktualnionymi algorytmami mają zapewnić imponujące doznania dźwiękowe także podczas oglądania filmów i seriali. A udoskonalona antena Wi-Fi Metaline 3D zapewnia mocny i stabilny sygnał, z maksymalnym zasięgiem 330 metrów od routera.

Nowy ultrabook oferuje również funkcję Super Device, umożliwiającą łatwe i efektywne połączenie go z telefonem lub innymi urządzeniami marki. Dotyczy to na przykład przesyłania plików, nagrywania zawartości ekranu czy kopiowania tekstu pomiędzy sprzętami. Na dużym ekranie można również wyświetlić interfejs smartfonu i obsługiwać oba urządzenia jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy. Laptop można też błyskawicznie połączyć z tabletem czy słuchawkami, ciesząc się współdziałaniem wszystkich sprzętów.

Niezwykle satysfakcjonujące w korzystaniu z tego laptopa mogą okazać się udoskonalone gesty z bardzo przyjemnymi reakcjami haptycznymi oraz komplet 3 złączy USB-C, w tym dwóch Thunderbolt 4 oraz jednego USB 3.2 Gen 1. Po prawej stronie znajduje się natomiast przełącznik do manualnego zamykania i otwierania kamery, co pozwoli skutecznie chronić swoją prywatność.

Dostępność i cena, promocja na start

Huawei MateBook X Pro 2024 trafił do Polski w dwóch konfiguracjach. Wersję z procesorem Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM-u i dyskiem 1 TB będzie można kupić w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl, za 8699 zł. W promocji na start, która obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, rekomendowana cena tej wersji komputera została obniżona o 700 zł.

Wersję z procesorem Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB pamięci RAM i dyskiem 2 TB będzie można kupić w salonach sieci Orange i Plus oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl za 10999 zł.

W ramach promocji premierowej, która trwa od 4 do 30 czerwca 2024 roku, przy zakupie dowolnej wersji laptopa nabywcy otrzymają dodatkowy rok gwarancji gratis. Ponadto w oficjalnym sklepie huawei.pl do obu wersji nowego ultrabooka dodawany jest pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy.

Huawei MateBook X Pro 2024 w mocniejszej wersji trafił jakiś czas temu do redakcji TELEPOLIS.PL. Wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszą recenzją tego laptopa.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei