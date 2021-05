Samsung Neo QLED QN91A - telewizor z podświetleniem Mini LED już w sklepach

Samsung Neo QLED QN91A właśnie debiutuje w polskich sklepach. Koreański producent przekonuje, że to model idealny do domowej rozrywki i sprawdzi się zarówno w grach, filmach, jak i do oglądania sportu.

Samsung Neo QLED QN91A właśnie trafia na sklepowe półki w Polsce. To nowy telewizor w ofercie koreańskiego producenta, który ma - według samego Samsunga - oferować idealny balans między jakością obrazu i dźwięku. Model ten dostępny jest w czterech wielkościach: 50, 55, 65 oraz 75 cali, dzięki czemu każdy może wybrać najbardziej odpowiadający mu rozmiar.

Samsung Neo QLED QN91A - specyfikacja telewizorów

Neo QLED QN91A wyposażony jest w ekran z kwantową kropką, podświetleniem Mini LED oraz odświeżaniem 120 Hz, które przyda się między innymi posiadaczom konsol nowej generacji. Samsung chwali się zastosowaniem procesora AI Neo Quantum 4K oraz sztucznej inteligencji z technologią głębokiego uczenia. Poza tym trzy największe modele oferują wsparcie dla Neo Quantum HDR 2000, a najmniejszy, 50-calowy wariant dla Neo Quantum HDR 1500. To rozwiązanie, które w teorii, poprzez zwiększenie kontrastu, ma nadawać większej głębi kolorom i poprawiać szczegółowość obrazu.

Telewizory z serii Neo QLED QN91A objęte są programem Mistrzowskiej Kalibracji. Co to oznacza? Każdy z nich, jeszcze na etapie produkcji, został odpowiednio skalibrowany przez ekspertów Samsunga. Dzięki temu kolory powinny być bardziej wierne temu, co obserwujemy na co dzień. Warto wspomnieć też o powłoce antyrefleksyjnej, która zmniejsza odblaski światła. Ciekawie prezentuje się też funkcja Multi View, która pozwala na przesyłanie ekranu ze smartfona i np. jednoczesne oglądanie meczu ze śledzeniem statystyk.

Jeśli chodzi o graczy, to dla nich Samsung również przygotował kilka rozwiązań. O odświeżaniu 120 Hz już wspominałem, ale z nim w parze idzie złącze HDMI 2.1, które pozwala na wyświetlanie obrazy z taką płynnością przy rozdzielczości 4K Ultra HD. Poza tym telewizor obsługuje FreeSync Premium Pro. Przydatny powinien być też Panel Gracza, czyli podręczne meny do kontrolowania ustawień ekranu, bezprzewodowych słuchawek oraz innych parametrów.

Częściowa specyfikacja modelu 65QN91A

Rozdzielczość: UHD – 4K – 3840 × 2160

Obraz

Procesor AI Neo Quantum 4K

Częstotliwość odświeżania: 120Hz

Technologia Quantum Matrix

100% Natężenie Kolorów (dzięki Quantum Dot)

Powłoka Antyrefleksyjna

Certyfikowany HDR10+

Ultra szeroki kąt widzenia

Ultimate UHD Dimming Pro

Lepszy Kontrast

Tryb Filmowy

Tryb Naturalny

Smart TV

Przeglądarka internetowa

Wsparcie aplikacji SmartThings

Galeria

Mobile to TV – Mirroring

Dotknij i Wyświetl

Wirtualny Asystent

Multi View

Muzyczna ściana

PC on TV

Dźwięk

Dolby Digital Plus

Dekoder Dolby 5.1

Dźwięk Podążający za Obiektem+

Moc wyjściowa: 60W

Liczba kanałów: 4.2.2CH

Q-Symphony

Funkcja Adaptacji Dźwięku+

Głośnik niskotonowy

Głośnik wysokotonowy

Multiroom Link

Bluetooth Audio

Surround Sound

Funkcje dodatkowe

Mistrzowska Kalibracja

Funkcja Adaptacji Obrazu

Inteligentne Skalowanie

Filmmaker Mode

Tryb Ambient+

Czujnik Światła/Koloru

Digital Clean View

Napisy

ConnectShare™ (HDD)

ConnectShare™ (USB 2.0)

EPG

Rozszerzony PVR

Teletekst

Automatyczny Tryb Gry

Dynamiczny Korektor Czerni

Ultra Szeroki Obraz w Grach

Panel Gracza

FreeSync Premium Pro

Game Motion Plus

System i złącza

Tuner: DVB-T2CS2 x 2

Moduł CI+(1.4)

Standard VESA: 400 x 300

TV Key

Liczba portów HDMI: 4 (zawiera ulepszony kanał zwrotny)

Liczba portów USB: 2

Wejście Ethernet (LAN)

Optyczne wyjście audio

WiFi5

Bluetooth (BT4.2)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Wejścia na kabel telewizji naziemnej / kablowej (wspólne z naziemną) / satelitarnej x2

Pilot SolarCell

Kompatybilny z wieszakami ściennymi w standardzie VESA

Kompatybilny z Dopasowanym Uchwytem

Źródło tekstu: Samsung