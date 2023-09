98-calowy Samsung Neo QLED już w sprzedaży. Zmień salon w kino

Samsung ruszył w Polsce ze sprzedażą 98-calowego telewizora Neo QLED 4K QN100B. Sprzęt ten ma dostarczyć widzom gigantycznych wrażeń, zmieniając ich salon (czy inny pokój) w salę kinową.

Wielkie telewizory do użytku domowego, które jeszcze niedawno wydawały się być melodią przyszłości lub też „luksusem” dostępnym dla nielicznych, zdobywają coraz większą popularność. Kiedyś taki sprzęt był możliwy do nabycia wyłącznie na indywidualne zamówienie, teraz z łatwością znajdziemy je w sprzedaży detalicznej w dużych sklepach. Wysoka rozdzielczość, innowacyjne technologie i nowoczesne podejście do designu sprawiły, że Polacy pokochali duże ekrany i że coraz częściej goszczą one w naszych domach.

Na przestrzeni lat zmieniała się także definicja dużego telewizora w przypadku firmy Samsung. Teraz to urządzenie z ekranem o przekątnej co najmniej 65 cali. Ich popyt od 2018 roku stale rośnie. Według danych Samsunga, obecnie co piąty kupowany w Polsce telewizor ma już ekran o przekątnej 65 cali lub większy.

Debiutuje Neo QLED 4K QN100B

Samsung Neo QLED 4K QN100B to telewizor o przekątnej 98”, który może być doskonałym wyborem dla miłośników realistycznego efektu kina w domowym zaciszu. Matryca Neo QLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120Hz oraz technologia Quantum Mini LED sprawiają, że podświetlenie ekranu jest lepiej kontrolowane dzięki udoskonalonej, 14-bitowej skali luminancji. Jak informuje producent, nowoczesna technologia pozwala zachwycać się wyrazistymi detalami zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach. Funkcja Quantum HDR zapewnia z kolei bardzo jasny obraz i wyraźny kontrast.

Neuronowy Procesor AI Quantum 4K ma zagwarantować wyjątkowe widowisko ze spektakularnym obrazem i kolorami zoptymalizowanymi pod kątem ogromnego, 98-calowego ekranu. A wszystko to dzięki Ekranowi Theatermax, który zapewnia widzom kinowe wrażenia. Powłoka Antyrefleksyjna sprawia, że światło odbijające się od telewizora nie przeszkodzi nam w popołudniowym meczu lub wieczornym maratonie filmowym. Dzięki rozproszeniu odblasków możemy zająć dowolne miejsce w salonie i dać się wciągnąć

w najnowsze hity kinowe.

Samsung Neo QLED 4K QN100B to telewizor, który opiera się na wiarygodnych kolorach PANTONE. Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” ma być dowodem wiernego odwzorowania kolorów, oznaczając realne odtworzenie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry.

Telewizor dirmy Samsung to również doskonałe wrażenia dźwiękowe, za których dostarczenie odpowiadają wielokanałowe głośniki o potężnej mocy. Dźwięk Quad Base o mocy 120 W daje zoptymalizowane efekty o kinowej jakości dzięki nowym głośnikom niskotonowym, rozmieszczonym zarówno na górze, jak i na dole. Magnum Sound sprawia, że dom zamienia się w kino. A Dźwięk Podążający Za Obiektem pozwala jeszcze intensywniej doświadczać każdej oglądanej sceny. Jest też Dolby Atmos (6.4.4CH), którego zadaniem w połączeniu z wbudowanymi wielokanałowymi głośnikami jest zapewnienie niezwykle porywającego dźwięku. Dzięki niemu możemy poczuć, że znajdujemy się w samym środku akcji oglądanego filmu czy wydarzenia sportowego.

Telewizor oferuje system Smart TV Tizen, dający dostęp do ponad 500 aplikacji. Jest Netflix, YouTube, Disney+, TVP Sport i wiele innych. Mamy tu również możliwość sterowania urządzeniami za pomocą rozwiązania SmartThings.

Nowy wielki telewizor Samsunga również świetnie wygląda. Neo QLED 4K QN100B ma eleganckie metaliczne wykończeniu. Bezgraniczny Metaliczny Design oznacza tu smukły profil i efektowną metaliczną konstrukcją. Satynowane wykończenie telewizora i klasyczny wygląd powodują, że sprzęt ten może się stać ozdobą każdego luksusowego wnętrza. Co więcej, Dopasowany Uchwyt (w zestawie), montowany równolegle do ściany, sprawia, że telewizor może się prezentować jak prawdziwy obraz.

Dostępność i cena

98-calowy telewizor Telewizor Samsung Neo QLED 4K QN100B debiutuje w Polsce z ceną 199999 zł.

Podana wyżej cena jest dla Ciebie za wysoka? Samsung ma w swojej ofercie jeszcze dwa inne telewizory z ekranem o przekątnej 98 cali. Te urządzenia to:

Samsung QLED 4K Q80C za 24999 zł ,

, Samsung Neo QLED 4K QN90A za 54999 zł.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung