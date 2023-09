Kolejne Samsungi Galaxy dostają One UI 6 beta i Androida 14

Samsung wypuścił już trzecią betę oprogramowania One UI 6 z Androidem 14 dla serii Galaxy S23. Teraz do beta testów dołączają kolejne Galaktyki.

Polscy posiadacze smartfonów z serii Galaxy S23 od jakiegoś czasu mogą testować wersję beta oprogramowania One UI 6, bazującego na Androidzie 14. W ich ręce trafiła trzecia wersja testowa. Tymczasem w Korei Południowej na stronie społeczności Samsunga pojawiła się informacja o starcie testów beta One UI 6 na smartfonach z serii Galaxy S22.

Zobacz: Polacy mogą dołączyć do testów One UI 6 i Androida 14

Tym samym Androida 14 z interfejsem One UI 6 mogą zainstalować koreańscy użytkownicy modeli Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Do beta testów można się zarejestrować za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

Na razie nie ma informacji na temat tego, czy One UI 6 beta będzie dostępny dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy S22 na innych rynkach. Sugerując się jednak tym, jak to wszystko wyglądało w przypadku serii Galaxy S23, można oczekiwać, że tak się wkrótce stanie. Ze sporym prawdopodobieństwem beta oprogramowania One UI 6 z Androidem 14 trafi również do polskich posiadaczy ubiegłorocznych flagowców koreańskiego giganta.

Zobacz: Samsung Galaxy S24 Ultra bez teleobiektywu 10X. Co w zamian?

Zobacz: Seria Galaxy S24 znowu dostanie „superszybkie” ładowanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung,