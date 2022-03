Samsung Neo QLED 2022 w przedsprzedaży z soundbarem za 1 zł

Samsung rozpoczął w Polsce przedsprzedaż swoich najnowszych telewizorów z serii Neo QLED. W promocji za dodatkową złotówkę do kompletu można otrzymać wybrany soundbar.

Telewizory Samsung Neo QLED na 2022 rok mają dostarczyć użytkownikom jeszcze bardziej realistycznych wrażeń wizualnych i brzmieniowych. Jest to możliwe dzięki najnowszym procesorom Neo Quantum oraz technologii Quantum Mini LED, która zwiększa skalę luminacji z 12- do 14-bitowej i umożliwia lepszą kontrolę nad podświetleniem. Dzięki temu obraz powinien jeszcze lepiej wyglądać zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

Nowe telewizory Samsunga otrzymały weryfikację Pantone („Pantone Validated”), znanej na całym świecie firmy związanej z kolorem i twórcy systemu identyfikacji barw Pantone Matching System (PMS). Firma Pantone doceniła wszystkie 20 tegorocznych modeli, 15 telewizorów QLED 4K i 8K, jak również 5 monitorów, w szczególności za wierną ekspresję 2030 kolorów Pantone oraz za nowo dodane 110 tonacji dla odcieni skóry.

Tegoroczne telewizory Neo QLED oferują Tryb Komfort dla Oczu, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu, tonację i poziom niebieskiego światła do otoczenia. Jest tu też udoskonalony Smart Hub, czyli panel sterowania, który ma być teraz bardziej intuicyjny w użytkowaniu. Wyświetlane treści podzielone są na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem zainteresowań. Za brzmienie w telewizorach Samsunga odpowiada zestaw głośników ze wsparciem ze strony technologii Dolby Atmos.

Soundbar za 1 zł

Wrażenia audio można spotęgować łącząc telewizor z soundbarem. Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup najwyższego modelu Neo QLED QN900B, otrzymają za 1 zł soundbar HW-Q950A z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym w formacie 11.1.4. W pozostałych konfiguracjach promocyjnych modele QN800B i QN85B będą dostępne w zestawie z soundbarami HW-Q800A, a modele QN700B i QN91B – z soundbarami HW-Q700A. Dostępne zestawy można znaleźć pod tym adresem.

Organizatorem promocji są partnerzy handlowi Samsung: Euro-Net, Media Expert, Media Markt, Neonet oraz X-kom. Promocja trwa od 22 marca do 3 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Zamówienia złożone w tym terminie będą realizowane od 4 kwietnia do 1 maja tego roku. Więcej szczegółów promocji zawiera regulamin.

