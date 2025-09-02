Galaxy Z TriFold nadejdzie już we wrześniu, ale cena powali każdego

Samsung Galaxy Z TriFold (nazwa jeszcze niepotwierdzona) to od dawna zapowiadany składany telefon, który ma być koreańską odpowiedzią na Huawei Mate XT. Plotki o nowym telefonie Samsunga krążą od dłuższego czasu, a teraz nabierają realnych kształtów. Znany leaker Ice Universe donosi, że Samsung zaplanował kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked, które odbędzie się 29 września 2025 r. w Korei Południowej. To wtedy ma zostać oficjalnie zaprezentowany Galaxy Z TriFold. Urządzenie wyposażone w dwa zawiasy i trzy równe, składane części ekranu ma przypominać pod względem designu model Galaxy Z Fold 7, z pionowo ułożonymi obiektywami.

Samsung wcześniej potwierdzał plany wprowadzenia swojego trifolda w 2025 roku, ale dokładna data pozostawała tajemnicą. Jeśli informacje się potwierdzą, premiera nastąpi za 4 tygodnie.

Podobnie jak było z Huawei Mate XT, cena Galaxy Z TriFold nie będzie niska – szacuje się ją na ponad 4 miliony wonów koreańskich, czyli 10 500 zł. Gdyby telefon pojawił się w Europie, jego cena byłaby jeszcze wyższa, szacunkowo może sięgnąć ponad 3 tys. euro, czyli blisko 13 000 zł. Taka kwota wydaje się absurdalna, ale nie dziwi, gdy spojrzymy na cenę modelu Galaxy Z Fold7, który w najlepszej konfiguracji kosztuje 10 599 zł. W porównaniu do obecnego składaka spodziewana cena za Galaxy Z TriFold już tak nie szokuje. Dla przypomnienia – Huawei Mate XT wszedł na wybrane rynku Europy za 3499 euro, czyli blisko 15 tys. zł.

Nie wiadomo jeszcze, czy Galaxy Z TriFold trafi na rynki globalne, w tym do Europy, ale na sprzedaż w Polsce raczej nie ma co liczyć.