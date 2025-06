Galaxy Watch8 Classic pojawił się na eBay. Ma coś, co lubię

Nowy kształt, znane funkcje

Największą zmianą względem poprzednich generacji jest nowy, tak zwany „squircle” – czyli połączenie kwadratu i okręgu w kształcie koperty. To wyraźne odejście od klasycznego, całkowicie okrągłego designu, z którego słynęły wcześniejsze modele. Inspirację widać tu wyraźnie: Galaxy Watch8 Classic nawiązuje stylistyką do bardziej masywnego Galaxy Watch Ultra, od którego jest nieco smuklejszy i lżejszy. Samsung najwyraźniej chce, by jego zegarki były rozpoznawalne już na pierwszy rzut oka – podobnie jak Apple Watch czy Google Pixel Watch.

Obrotowy pierścień wraca do łask

Dobrą wiadomość dla fanów serii Classic, do której sam należę, jest powrót fizycznego, obrotowego pierścienia, który przez lata był znakiem rozpoznawczym tych zegarków. To rozwiązanie doceniają użytkownicy za wygodę i precyzję obsługi – wiele osób brak tej funkcji w nowszych modelach uznało za spory minus. Nowy Classic ma także trzy przyciski, podobnie jak Galaxy Watch Ultra. Z tego modelu zaczerpnięty jest również spory grill głośnika.

Co wiemy o specyfikacji?

Zegarek z przecieku to model SM-L505U w wersji LTE, z 64 GB pamięci masowej i kopertą o średnicy 46 mm – czyli w rozmiarze, który szczególnie cenią fani większych smartwatchy. W zestawie znalazł się także skórzany pasek i ładowarka USB-C z magnetycznym mocowaniem. Pod maską nie spodziewajmy się rewolucji – Galaxy Watch8 Classic najpewniej otrzyma ten sam procesor Exynos W1000, co poprzednik. Mają się jednak pojawić lekkie usprawnienia w pojemności baterii i nowych funkcjach One UI Watch.

Design, który dzieli

Nowy „squircle” nie każdemu przypadnie do gustu. Dla jednych to świeże podejście i szansa na większy ekran oraz lepszą ergonomię, dla innych – odejście od klasycznej elegancji okrągłego zegarka. Pewne jest jedno: Samsung stawia na spójność stylistyczną i chce, by jego zegarki były natychmiast rozpoznawalne.

Kiedy premiera?