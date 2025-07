W Samsung Galaxy S26 Ultra zamiast baterii urosło coś innego

Jak się Samsung uprze...

To już kolejny rok, w którym pojemność akumulatora w Galaxy S serii Ultra nie zostanie zwiększona. Galaxy S26 Ultra ponownie otrzyma akumulator 5000 mAh, a ładowanie to kolejny raz 45 W. To, co się natomiast dramatycznie powiększy to wielkość komory parowej służącej do chłodzenia nowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen2 - w przeciekach mowa jest o aż 120-proc. wzroście.