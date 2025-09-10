Samsung Galaxy S25 Edge błyszczy ceną. Cienki smartfon za cienki plik banknotów

Samsung Galaxy S25 Edge to najcieńszy flagowiec Samsunga. Smartfon, którego rolą było zachwycenie klientów swoją elitarnością i niską grubością, co zostało okupione baterię 3900 mAh. Teraz zaś możecie go kupić aż 1000 zł taniej, czyli za jedyne 3499 zł .

Samsung Galaxy S25 Edge

Jest to flagowiec w każdym calu. A przynajmniej prawie każdym calu, o czym przekonacie się porecenzji, którą przygotował dla Was Marian. Na jego pokładzie znajdziemy układ Snapdragon 8 Elite wspierany przez 12 GB RAM. Na pliki użytkowniku w egzemplarzu objętym promocją znajdziemy natomiast 256 GB pamięci. Ta się nam przyda, chociażby do zdjęć wykonywanych przez 200 Mpix oczko aparatu znane z pozostałych flagowców Samsunga. Jego ekran to 6,7-calowy panel LTPO AMOLED 2X o częstotliwości 120 Hz i rozdzielczości 1440p+. A wszystko to w cienkiej na 5,8 mm wodoodpornej obudowie spełniającej normę certyfikatu IP68 może być Wasze za jedyne 3499 zł.