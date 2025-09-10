Sprzęt

Samsung Galaxy S25 Edge błyszczy ceną. Cienki smartfon za cienki plik banknotów

Ta promocja nie jest obecna tylko w jednym sklepie, a w wielu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Samsung Galaxy S25 Edge błyszczy ceną. Cienki smartfon za cienki plik banknotów

Samsung Galaxy S25 Edge to najcieńszy flagowiec Samsunga. Smartfon, którego rolą było zachwycenie klientów swoją elitarnością i niską grubością, co zostało okupione baterię 3900 mAh. Teraz zaś możecie go kupić aż 1000 zł taniej, czyli za jedyne 3499 zł

Dalsza część tekstu pod wideo
Samsung Galaxy S25 Edge Cienki smartfon w świetnej cenie

Samsung Galaxy S25 Edge

Jest to flagowiec w każdym calu. A przynajmniej prawie każdym calu, o czym przekonacie się porecenzji, którą przygotował dla Was Marian. Na jego pokładzie znajdziemy układ Snapdragon 8 Elite wspierany przez 12 GB RAM. Na pliki użytkowniku w egzemplarzu objętym promocją znajdziemy natomiast 256 GB pamięci. Ta się nam przyda, chociażby do zdjęć wykonywanych przez 200 Mpix oczko aparatu znane z pozostałych flagowców Samsunga. Jego ekran to 6,7-calowy panel LTPO AMOLED 2X o częstotliwości 120 Hz i rozdzielczości 1440p+. A wszystko to w cienkiej na 5,8 mm wodoodpornej obudowie spełniającej normę certyfikatu IP68 może być Wasze za jedyne 3499 zł

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet ONEPLUS Pad 3 13.2" 16/512 GB Wi-Fi Niebieski + Klawiatura
Tablet ONEPLUS Pad 3 13.2" 16/512 GB Wi-Fi Niebieski + Klawiatura
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Kalkulator SHARP EL-531TH Zasilanie bateryjne, 9 pamięci Biały
Kalkulator SHARP EL-531TH Zasilanie bateryjne, 9 pamięci Biały
0 zł
72.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 72.87 zł
Akumulatorki AA 2500 mAh PANASONIC Eneloop Pro (4 szt.)
Akumulatorki AA 2500 mAh PANASONIC Eneloop Pro (4 szt.)
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Advertisement
Samsung Galaxy S25 Edge Cienki smartfon w świetnej cenie

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
samsung smartfony samsung galaxy s25 edge
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl