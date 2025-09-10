Samsung Galaxy S25 Edge błyszczy ceną. Cienki smartfon za cienki plik banknotów
Ta promocja nie jest obecna tylko w jednym sklepie, a w wielu.
Samsung Galaxy S25 Edge to najcieńszy flagowiec Samsunga. Smartfon, którego rolą było zachwycenie klientów swoją elitarnością i niską grubością, co zostało okupione baterię 3900 mAh. Teraz zaś możecie go kupić aż 1000 zł taniej, czyli za jedyne 3499 zł.
Samsung Galaxy S25 Edge
Jest to flagowiec w każdym calu. A przynajmniej prawie każdym calu, o czym przekonacie się porecenzji, którą przygotował dla Was Marian. Na jego pokładzie znajdziemy układ Snapdragon 8 Elite wspierany przez 12 GB RAM. Na pliki użytkowniku w egzemplarzu objętym promocją znajdziemy natomiast 256 GB pamięci. Ta się nam przyda, chociażby do zdjęć wykonywanych przez 200 Mpix oczko aparatu znane z pozostałych flagowców Samsunga. Jego ekran to 6,7-calowy panel LTPO AMOLED 2X o częstotliwości 120 Hz i rozdzielczości 1440p+. A wszystko to w cienkiej na 5,8 mm wodoodpornej obudowie spełniającej normę certyfikatu IP68 może być Wasze za jedyne 3499 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.