Słuchawki Galaxy Buds3 Pro też mają problemy z ładowaniem

Co ciekawe, to nie pierwsza sytuacja, w której użytkownicy produktów koreańskiego koncernu narzekają na problemy związane z ładowaniem. Wcześniej na takie skarżyli się posiadacze smartfonów Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Zgłaszali oni, że ich smartfony, mimo deklarowanego wsparcia dla szybkiego ładowania 45 W, w rzeczywistości ładowały się z o wiele niższą mocą – często nie przekraczając 25 W. W niektórych przypadkach telefon ograniczał moc ładowania losowo, a ponowne podłączenie kabla nie przynosiło poprawy. Samsung nie odniósł się bezpośrednio do tych zgłoszeń, ale użytkownicy spekulują, że problem mógł wynikać z ograniczeń oprogramowania lub specyficznych wymagań dotyczących ładowarek i kabli. Teraz, gdy podobne kłopoty pojawiają się w przypadku Galaxy Buds 3 Pro, pojawiają się pytania, czy to tylko przypadek, czy może kwestia szerszych problemów z zarządzaniem energią w najnowszych urządzeniach Samsunga.