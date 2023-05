Samsung rozdaje pieniądze. Tym razem nawet 900 zł

Samsung uruchomił kolejną promocję typu cashback. Tym razem premiowany jest zakup czterech modeli soundbarów koreańskiego producenta, za co można otrzymać zwrot do 900 zł.

Q-Serię w promocji reprezentują soundbary HW-Q990B oraz tegoroczny HW-Q990C. Te flagowe urządzenia przenoszą kinowe wrażenia audio do domu. Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4 oznacza 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze. Efekt? Dźwięk otaczający widzów z każdej strony. Intensywność i realizm wbijają w fotel.

Z bezprzewodowym Dolby Atmos przestrzenne brzmienie można uzyskać bez zbędnych kabli. Wrażenia dodatkowo podkręci funkcja Q-Symphony, która pozwala jednocześnie wykorzystywać i optymalizować głośniki telewizora i soundbara, zapewniając bardziej harmonijne i potężniejsze brzmienie. Dzięki temu soundbary Q-Serii tworzą doskonały duet z telewizorami Samsung Neo QLED, QLED, OLED oraz Crystal UHD.

Samsung HW-Q990C

Z kolei soundbary Ultra Slim charakteryzują się minimalistycznym designem i smukłą obudową. W ramach promocji dostępne są dwa modele, czyli HW-S800B w kolorze czarnym i HW-S801B w kolorze białym. Unikatowe wzornictwo sprawia, że te urządzenia doskonale odnajdą się w każdym wnętrzu. A szczególnie efektownie prezentują się z telewizorami Neo QLED czy The Frame.

Oba modele oferują Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny w formacie 3.1.2. Oznacza to, że 3 kanały równomiernie rozprowadzają dźwięk: 1 niskotonowy, odpowiadający za głębokie basy zaś 2 pozostałe dwa kierują dźwięk ku górze. Zadbają o przestrzenne brzmienie, które będzie się równomiernie rozchodzić po całym pomieszczeniu. W tej linii nie zabrakło także flagowych rozwiązań, takich jak Q-Symphony oraz bezprzewodowy Dolby Atmos.

Jak skorzystać z promocji?

Kupując jeden z uczestniczących w promocji soundbarów, możemy odzyskać:

900 zł przy wyborze modelu HW-Q990B/EN lub HW-Q990C/EN,

przy wyborze modelu HW-Q990B/EN lub HW-Q990C/EN, 600 zł przy wyborze modelu HW-S800B/EN lub HW-S801B/EN.

Aby skorzystać z promocji i otrzymać zwrot na konto, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Kupić objęty promocją soundbar w okresie od 29 maja do 2 lipca 2023 roku w wybranej sieci sprzedaży: EURONET, Media Expert, Terg, x-kom, Media Markt, Samsung Brand Stores oraz Audiocolor i samsung.pl.

Pozostawić opinię o soundbarze na dedykowanej stronie promocyjnej, stronie sklepu, gdzie zakupiony został produkt lub na stronie przeglądarki cenowej. Opinia powinna zawierać minimum 250 znaków wraz ze spacjami oraz ocenę zadowolenia uczestnika w skali 1-5 oraz musi wyraźnie wskazywać na jej związek z promocją poprzez dodanie oznaczeń (hasztagów) #PromocjaSoundbarySamsung i #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot. Należy także zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii, które przydadzą się do późniejszej rejestracji.

Dokonać rejestracji na dedykowanej stronie promocjasoundbar2023.samsung.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu, zdjęcie tabliczki z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie pozostawionej opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot zostanie dokonany na podany numer rachunku bankowego.

Promocja trwa od 29 maja do 2 lipca 2023 roku lub do wyczerpania puli zwrotów przeznaczonych do promocji. Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie.

