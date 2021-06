Samsung szykuje 176-warstwowe pamięci V-NAND i dyski PCIe 5.0

Samsung szykuje się do wprowadzenia na rynek już 7. generacji pamięci V-NAND. Te przyniosą między innymi 176-wartwowe moduły oraz nośniki SSD z interfejsem PCIe 5.0.

Samsung jest bez wątpienia jednym z liderów rynku SSD. Koreańska firma ma w swojej ofercie modele z różnych przedziałów cenowych, w tym również te najszybsze i najbardziej zaawansowane. Od wielu innych producentów różni Samsunga to, że w głównie mierze opiera się na własnych rozwiązaniach. Dotyczy to tak samo kontrolerów, jak i samych pamięci. Dlatego tak ważne jest, że już wkrótce koreańska firma powinna zaprezentować 7. generację pamięci V-NAND, a wraz z nią nowe modele SSD z interfejsem PCIe 5.0.

Nowe pamięci V-NAND Samsunga mają być aż 176-warstwowe. Dla porównania 6. generacja modułów ma 136 warstw, więc mowa o dużym usprawnieniu. Powinno się to przełożyć między innymi na niższe koszty produkcji i być może niższe ceny produktu końcowego. Wraz z nowymi pamięciami Samsung ma wprowadzić do sprzedaży też nowe dyski SSD NVMe, które będą korzystać z interfejsów PCIe 4.0 oraz PCIe 5.0. Docelowo możliwy ma być transfer na poziomie 2000 MT/s.

Nowa generacja 176-warstwowych pamięci V-NAND to tak naprawdę zaledwie początek tego, co według Samsunga jest możliwe. Koreańczycy są zdania, że w przyszłości będą produkować moduły nawet 1000-warstwowe. To jednak melodia bardzo dalekiej przyszłości. Na razie ruszyła masowa produkcja 7. generacji pamięci V-NAND, a w za bliżej nieokreślony czas firma z Azji zaprezentuje 8. generację z ponad 200 warstwami.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: TechPowerUp