Seagate prezentuje dysk SSD FireCuda 520 w wersji Cyberpunk 2077

Seagate SSD FireCuda 520 zadebiutował już w 2019 roku. Teraz do sprzedaży trafia limitowana wersja dysku SSD NVMe w edycji Cyberpunk 2077.

Dysk Seagate SSD FireCuda 520 został wzbogacony o limitowaną edycję Cyberpunk 2077, która powstała przy współpracy z CD Projekt RED. W takim wydaniu nośnik SSD NVMe wyposażony jest w radiator w charakterystycznym, żółtym kolorze i odpowiednią grafiką oraz podświetleniem ARGB, które wymaga podłączenia do kontrolera.

Jeśli chodzi o sam dysk, to ma on wymiary 80,15 × 22,9 × 18,25 mm. Wyposażony jest w kontroler Phison E16 oraz 96-warstwowe pamięci Kioxia BiCS 3D TLC NAND Flash. Takie połączenie pozwala uzyskać transfery na poziomie 5000 MB/s (odczyt) oraz 4400 MB/s (zapis), a także 760 tys. i 700 tys. IOPS. Co prawda w ofercie Phison jest już kontroler E18, który ma lepsze parametry, ale to generalnie ten sam dysk, co zaprezentowany w 2019 roku, tylko z nową obudową w stylu Cyberpunk 2077, więc nie należało spodziewać się zmiany specyfikacji. Co ciekawe, limitowana wersja nośnika dostępna będzie tylko i wyłącznie w wersji o pojemności 1 TB.

Jeśli chodzi o cenę, to Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 SSD NVMe kosztuje około 240 dolarów. Nie jest to mało, ale w końcu mówimy o dysku w limitowanej edycji i jednak z niezłą specyfikacją. Na całym świecie ma być dostępnych tylko 2077 egzemplarzy tego modelu.

Źródło zdjęć: Seagate

Źródło tekstu: bit-tech