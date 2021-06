Kryzys na rynku układów scalonych nawet do 2023 roku - ostrzega kluczowy dostawca

Kryzys na rynku układów scalonych może potrwać aż do 2023 roku - ostrzega firma Flex, która jest trzecim największym dostawcą chipów na świecie.

Kryzys na rynku układów scalonych trwa w najlepsze i negatywnie odbija się na wszystkich branżach technologicznego świata. Niemal wszyscy chcieliby produkować więcej, ale nie mogą ze względu na braki w kluczowych podzespołach. Dotyczy to tak samo rynku kart graficznych, konsol, smartfonów czy nawet motoryzacyjnego i na wszystkich odbija się coraz bardziej negatywnie. Złe informacje są niestety takie, że kryzys może potrwać nawet do 2023 roku.

Niedobór układów scalonych - kiedy się skończy?

Takie zdanie wyraził Lynn Torrel, główny specjalista ds. zakupów i łańcucha dostaw w firmie Flex. Według niego kryzys może potrwać nawet do 2023 roku, co byłoby nie tylko czarnym scenariuszem, ile scenariuszem fatalnym i najgorszym z możliwych. W tym miejscu możecie się zastanawiać, czym jest firma Flex? Ta prawdopodobnie nie jest kojarzona przez zbyt wiele osób, tymczasem jest to trzeci największy na świecie dostawca układów scalonych, więc prawdopodobnie wiedzą, co mówią.

Przy tak silnym popycie oczekiwanie to druga połowa lub końcówka 2022 roku, w zależności od danego surowca. Niektórzy spodziewają się, że niedobory utrzymają się nawet do 2023 r.

- powiedział Lynn Torrel, główny specjalista ds. zakupów i łańcucha dostaw w firmie Flex.

Sytuacja bez wątpienia jest tragiczna i trudno tak naprawdę przewidzieć, kiedy ulegnie poprawie. TSMC, Acer, MarketWatch oraz Sony przewidują problemy przynajmniej do 2022 roku. Z kolei AMD jest zdania, że poprawę dostrzeżemy już w drugiej połowie 2021 roku. Nie można jednak wykluczyć, że kryzys przedłuży się nawet do 2023 roku. Trudno jednak wyobrazić sobie scenariusz, w którym przez jeszcze 2 lata nie będziemy w stanie kupić konsoli czy karty graficznej w jej rynkowej, rekomendowanej cenie. Ale może czas się z tym pogodzić?

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: TechSpot