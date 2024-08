Ruszyła produkcja nowych MacBooków Pro. Premiera tuż za rogiem

Apple rozpoczął masową produkcję nowych MacBooków Pro z układami M4. Takie wieści docierają z łańcucha dostaw.

Najnowsze informacje sugerują, że Apple rozpoczął masową produkcję nowych urządzeń. Jednak nie chodzi o iPhone'y 16, które za chwilę będą miały premierę. Te zapewne produkowane są już od kilku miesięcy. Tym razem plotki dotyczą nowych MacBooków Pro z układami M4. Apple ma w sumie szykować cztery modele komputerów.

Nowe MacBooki Pro z M4

Informacje pochodzą z łańcucha dostaw, a konkretnie od producenta ekranów do nowych MacBooków. Masowa produkcja komputerów miała się już rozpocząć. Apple ma szykować w sumie cztery warianty komputerów: dwa 14- i dwa 16-calowe. Mają się one różnić zastosowanym układem M4 Pro lub M4 Max.

Nie byłyby to pierwsze urządzenia z układami z serii M4. W maju tego roku zadebiutował już iPad Pro z podstawowym wariantem M4. Ten dostępny jest w wersji 11- i 14-calowej. Teraz dołączą do niego kolejne sprzęty w postaci laptopów dla najbardziej wymagających użytkowników. Eksperci przewidują, że zadebiutują one w czwartym kwartale tego roku, co byłoby standardowym podejściem Apple. Firma z Cupertino często pokazuje nowe MacBooki krótko po premierze po iPhone'ów.

Czego możemy się spodziewać po nowych MacBookach Pro? Poza wyższą wydajnością nie powinniśmy oczekiwać wielu zmian w porównaniu z poprzednimi modelami. W tym roku niewiele było plotek na temat laptopów, więc zmiany — jeśli jakieś będą — to raczej tylko kosmetyczne. Oczywiście Apple planuje zastosować między innymi ekrany OLED, ale na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

