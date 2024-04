RTV Euro AGD szaleje. Legendarne słuchawki w doskonałej cenie

Marka Bose i jej seria QuietComfort na długie lata wyznaczyły rynkowy standard aktywnego usuwania szumu — ANC. W szranki próbował stawać Sony, ale Bose skutecznie zdominował samoloty.

Bose QuietComfort SE w doskonałej cenie

Bose QuietComfort SE to słuchawki, które debiutowały z ceną 1399 zł, oferując lepsze, lżejsze materiały (240 g) niż Bose QuietComfort 45 (to wariacja na temat tego modelu), a do tego zaoferowały aż 22 godziny odtwarzania muzyki na pojedynczym ładowaniu, z możliwością uzyskania dodatkowych 3 godzin po zaledwie 15 minutach ładowania.

Klasycznie już dla serii, w słuchawkach zaimplementowany został legendarnie skuteczny system usuwania szumów otoczenia, wraz z trybem dostępności. Podczas podróży pociągiem czy samolotem, a także, gdy po prostu chcemy odciąć się od przesadnej impulsacji otoczenia, Bose QuietComfort SE okazują się doskonałym kompanem.

Łączność opiera się na Bluetooth 5.1, ale do dyspozycji użytkowników jest też przewód JACK 3,5 mm, który może przydać się podczas podróży samolotem. Na uwagę zasługuje też kompaktowe etui podróżne, które nie zapcha nam całego plecaka.

Do 15 maja słuchawki można wyrwać w RTV Euro AGD za 779 zł zamiast 1099 zł i to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Należy się jednak spieszyć, bo oferta dotyczy już ostatnich egzemplarzy i odbioru w wybranych sklepach.

Sprawdź gdzie kupić Bose QuietComfort SE w promocji wyprzedażowej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bose

Źródło tekstu: wł