Te buty wyglądają jak gamignowy komputer. Mają nawet ekran i kartę graficzną

RTFKT to nowa marka, która chce podbić rynek obuwia. Ze strony internetowej dowiadujemy się, że jej twórcy chcą połączyć świat butów z gamingiem. Na Twitterze właśnie pokazali jeden z modeli i chociaż jest on trochę szalony, to jednocześnie szalenie imponujący.

Jeśli mielibyście wymyślić buty dla graczy, to co pierwsze przychodzi Wam do głowy? Wygoda, przewiewność, lekkość, a może po prostu odjechany wygląd i podświetlenie RGB? Możliwości jest kilka, ale marka RTFKT poszło o co najmniej kilka kroków dalej i zaprezentowała obuwie, które wygląda niemal jak gamingowy komputer.

Projekt wygląda wręcz absurdalnie. Buty mają wbudowany ekran, a podeszwa wygląda niczym karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080. Jakby tego było mało, to jej wiatrak normalnie się kręci, co tylko dodaje spektakularnego efektu. Poza tym, po spojrzeniu na buty z bliska, można odnieść wrażenie, że w środku znajdują się podzespoły gamingowego komputera. To bez wątpienia bardzo ciekawy efekt, który robi wrażenie.

Nie ma co się oszukiwać, to szalony projekt. Trudno nawet określić czy to rzeczywiste buty, które trafią do sprzedaży, czy tylko szalona wizja, która ma rozreklamować markę RTFKT. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Chodzi o "efekt wow" i ten z pewnością udało się osiągnąć.

Źródło zdjęć: RTFKT Instagram

Źródło tekstu: PCGamer