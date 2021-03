Rosyjski modder przerobił RTX 3070 i podwoił pamięć karty

Rosyjski modder o pseudonimie VIK-on postanowił przerobić kartę graficzną RTX 3070. Wymienił i podwoił w niej ilość pamięci VRAM.

Modder wziął na tapet kartę graficzną Palit GeForce RTX 3070 w wersji GamingPro i całkowicie wymienił w niej pamięci VRAM. Standardowo model ten wyposażony jest w osiem kości Samsunga o pojemności 1 GB każda (K4Z803256C-HC14). Zamiast nich Rosjanin zamontował pamięci tego samego producenta, ale o pojemności 2 GB na kość (K4ZAF3258M-HC14), co oznacza podwojenie całkowitej pamięci do 16 GB (karta ma normalnie 8 GB).

Jednak sama wymiana pamięci była najłatwiejsza w całym procesie. Kolejnym krokiem było zmuszenie karty do wykrycia większej ilości pamięci VRAM. Problem polega na tym, że NVIDIA nie pozwala na przerabianie BIOS-u, a na rynku nie ma żadnego modelu z układem GA104 i 16 GB pamięci. Na szczęście wszystkie karty wyposażone są w specjalne "zworki", które wystarczy odpowiednio ustawić. Dla przykładu konfiguracja 00000 oznacza pamięci Samsunga 8 Gb (1 GB), a 00001 już moduły Microna. Do obsługi pamięci 16 Gb konieczne było ustawienie 00110, co udało się odkryć metodą prób i błędów.

Po tym karta odpowiednio wykryła 16 GB pamięci VRAM i bez większego problemu (chociaż konieczne były jeszcze małe poprawki) przeszła testy w Furmark oraz 3DMark, a nawet przez chwilę zajmowała się kopaniem kryptowalut. Co ważne, osiągane wyniki są minimalnie lepsze niż w modelu Founders Edition, co pokazuje, że przeróbka była pełnym sukcesem. To nie pierwszy tego typu projekt moddera. Wcześniej w podobny sposób zmodyfikował on RTX-a 2070, ale karta z większą ilością pamięci radziła sobie gorzej niż przed przeróbką.

