NVIDIA zwiększa przewagę nad AMD. Kupujemy dużo więcej GeForce'ów niż Radeonów

Firma analityczna Jon Peddie Research opublikowała dane na temat rynku kart graficznych z czwartym kwartale 2020 roku. Pomimo tego, że zarówno NVIDIA, jak i AMD mają problem z dostarczeniem odpowiedniej liczby GPU na sklepowe półki, to Zieloni zwiększyli przewagę nad swoim konkurentem. To też pokazuje, kto ma większy problem z produkcją kart graficznych.

W ogólnym rozrachunku sprzedaż kart graficznych wzrosła w czwartym kwartale 2020 roku aż o 20,5% w porównaniu z trzecim kwartałem oraz 12,4% rok do roku. Świetnie radzi sobie też cały rynek PC, który urósł o 30,25% z kwartału na kwartał i 35,76% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, co tylko pokazuje, że światowy kryzys nie miał przełożenia na sprzedaż hardware'u.

A co z rynkiem dedykowanych kart graficznych? Na nim NVIDIA zyskała 2 punkty procentowe w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku i odpowiada teraz aż za 82% światowej sprzedaży. Rok do roku Zieloni zyskali aż 9 punktów procentowych i tym samym znacząco zwiększyli swoją przewagę nad AMD, które w ciągu 12 miesięcy spadło z 27 do 18% udziałów w rynku dedykowanych GPU. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 roku NVIDIA nadal będzie zwiększać przewagę nad AMD.

To tylko pokazuje, że chociaż na sklepowych półkach brakuje zarówno Radeonów, jak i GeForce'ów, to jednak te drugie produkowane są w dużo większym nakładzie.

