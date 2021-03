AMD pracuje nad własnymi kartami do kopania kryptowalut

NVIDIA już jakiś czas temu zapowiedziała nowe karty graficzne z serii CMP HX, które służą konkretnie do kopania kryptowalut. Teraz na ten sam wózek zamierza wsiąść AMD, które już pracuje nad podobnymi układami.

Pierwsze informacje na temat karty graficznej AMD do kopania kryptowalut pojawiły się już w październiku 2020 roku. Wtedy mówiło się o modelach z architekturą RNDA i układami Navi 10, które miały być pozbawione wyjść wideo. Jednak od tamtego czasu sprawa nieco przycichła i GPU ostatecznie nie trafiły do sprzedaży. Teraz temat powraca za sprawą najnowszego patcha do sterowników AMD.

Na liście zmian pojawiła się informacja na temat nowego układu Navi 12 z wyłączonym VCN, czyli Video Core Next, co oznacza prawdopodobnie brak wyjść wideo. Sam GPU nie jest zupełnie nowy, ale do tej pory był używany tylko w komputerach Apple Mac jako Radeon Pro 5600M. Jest to przy okazji jedyny procesor graficzny Navi 1x z pamięciami HBM2, co czyni go jeszcze ciekawszym. Jeśli chodzi o specyfikację, to Navi 12 ma 2560 procesorów strumieniowych oraz 8 GB pamięci HBM2 o przepustowości 394 GB/s. Niestety, nie wiemy, jaką wydajność osiąga ten układ w kopaniu kryptowalut, ale od dawna wiadomo, że karty AMD wypadają pod tym względem lepiej od NVIDII.

NVIDIA niedawno zapowiedziała karty graficzne CMP HX, więc niewykluczone, że AMD nie chce pozostawać w tyle i planuje podobne konstrukcje. Być może pozwoliłoby to nieco zmniejszyć popyt na tradycyjne karty graficzne, co na pewno ucieszyłoby graczy. Póki co nic nie zostało oficjalnie zapowiedziane, więc pod powyższych informacji radzę podchodzić ze sporym dystansem.

Źródło tekstu: VideoCardz