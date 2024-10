Roborock posprząta Ci dom. Zapomnij o jesiennym zmęczeniu

Jesień kusi, by zaszyć się w domowym zaciszu. Ciepłe wnętrze, kubek herbaty i dobra książka... Niestety, zamknięte okna i włączone ogrzewanie to idealne warunki dla kurzu i roztoczy. A to oznacza częstsze sprzątanie, zwłaszcza gdy w domu są dzieci i zwierzęta. Na szczęście nowoczesne technologie przychodzą nam z pomocą, oferując inteligentne rozwiązania, które ułatwiają utrzymanie czystości.

Dlaczego jesienią sprzątamy częściej?

Wraz z nadejściem jesieni częściej spacerujemy po parkach i lasach, a wraz z nami do domu trafiają liście, błoto i inne zanieczyszczenia. Dodatkowo, rzadziej wietrzymy mieszkania, co sprzyja gromadzeniu się kurzu. W domach, gdzie są dzieci i zwierzęta, problem ten jest jeszcze bardziej widoczny. Maluchy uwielbiają bawić się na podłodze, a nasi czworonożni przyjaciele przynoszą do domu liście i piasek na sierści.

Tradycyjne metody sprzątania, takie jak odkurzanie, zamiatanie i mycie podłóg, są czasochłonne i wymagają sporo wysiłku. Na szczęście z pomocą przychodzą nam innowacyjne roboty sprzątające, które samodzielnie zadbają o czystość w naszym domu.

Inteligentne sprzątanie bez kompromisów

Dwa modele robotów sprzątających firmy Roborock – S8 MaxV Ultra i Qrevo MaxV – mogą być idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wygodę i efektywność.

Roborock S8 MaxV Ultra to prawdziwy technologiczny majstersztyk, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyposażony w szczotkę boczną FlexiArm Design i system mopowania Extra Edge Spinning Mop, dociera do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki czy przestrzenie pod meblami. System Carpet Boost+ automatycznie rozpoznaje dywany, unosi mop i zwiększa moc ssania, zapewniając dokładne czyszczenie. Dodatkowo, asystent głosowy "Hello Rocky" i technologia Reactive AI 2.0, która rozpoznaje przeszkody, sprawiają, że korzystanie z robota jest niezwykle proste i intuicyjne.

Roborock Qrevo MaxV to z kolei połączenie zaawansowanej technologii z eleganckim designem. Dzięki mocy ssania 7000 Pa i systemowi mopowania krawędzi FlexiArm Design, radzi sobie doskonale zarówno z twardymi podłogami, jak i dywanami. Technologia Reactive AI rozpoznaje rodzaj podłoża i dostosowuje do niego sposób sprzątania. Tryb automatyczny SmartPlan pozwala robotowi samodzielnie planować sprzątanie w zależności od stopnia zabrudzenia. Asystent głosowy „Hello Rocky” i kamera RGB, umożliwiająca monitorowanie zwierząt domowych, zapewniają pełną kontrolę nad procesem sprzątania.

Sprzątanie bez wysiłku

Oba modele robotów wyposażone są w stacje dokujące, które automatycznie opróżniają pojemniki na kurz i uzupełniają wodę. Stacja 8-w-1 RockDock Ultra oferuje jeszcze więcej funkcji, takich jak mycie mopa gorącą wodą, automatyczny dozownik detergentu, inteligentne wykrywanie brudu, suszenie mopa i podstawy dokującej, samoczynne czyszczenie podstawy dokującej oraz szybkie ładowanie akumulatora.

Czysty dom, zdrowy dom

Regularne sprzątanie to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia. Usuwanie kurzu i roztoczy pomaga w walce z alergiami i poprawia jakość powietrza, którym oddychamy. Dzięki inteligentnym robotom sprzątającym, takim jak Roborock S8 MaxV Ultra i Qrevo MaxV, możemy cieszyć się czystym i przytulnym domem bez zbędnego wysiłku, nie tylko jesienią, ale przez cały rok.

Zobacz: Idzie rewolucja w sprzątaniu? Firma Roborock ma nowego asa w rękawie

Zobacz: Roborock Qrevo MaxV - recenzja niekomercyjna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Roborock

Źródło tekstu: Roborock