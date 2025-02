Sandisk planuje SSD o zawrotnej pojemności 1 PB

Podczas spotkania z inwestorami w zeszłym tygodniu, Sandisk mówił m.in. o platformie UltraQLC . Ma ona pozwolić z czasem na stworzenie nośników półprzewodnikowych o pojemności petabajta (PB), a więc tysiąca terabajtów (TB). To szalenie pojemne SSD, biorąc pod uwagę, że w domowych komputerach nadal dominują rozwiązania liczone w giga- (GB) i terabajtach (TB). Niestety, data premiery nie została zdradzona.

UltraQLC jak sama nazwa wskazuje ma korzystać z połączenia pamięci BiCS 8. generacji (QLC NAND) opracowywanych we współpracy z japońską Kioxią; wyjątkowo zaawansowanego, 64-kanałowego kontrolera oraz autorskiego oprogramowania. Jeszcze w tym roku dostaniemy SSD o pojemności 128 TB, a w kolejnych latach pojawią się wersje 256 i 512 TB. Bedą to jednak rozwiązania klasy enterprise, skierowane do centrów danych.