Redmi Watch 4 kupisz dziś w świetnej promocji. Ten zegarek zaskoczy Cię nie tylko niską ceną

Pierwszą kwestią jest znacznie większy ekran w zegarku, oraz fakt, że jest on… no cóż, zegarkiem. Widząc opaskę sportową, od razu zakładamy, że dana osoba musi uprawiać sport, lub, że na pewno tego nie robi, bo nie wygląda na sportowca. Już jednak mamy ocenę przez ten pryzmat. Widząc zegarek, widzimy… zegarek. A w przypadku Redmi Watch 4 całkiem ładny zegarek, który kosztuje dziś jedynie 259 zł.

Redmi Watch 4

Oczywiście walory estetyczne to jedno. Liczą się także jego możliwości. Oczywiście mamy tu standardowy pakiet mierzenia tętna, natlenienia krwi, aktywności, snu, wyświetlanie godziny i powiadomień… Ot, długa lista tego, co ma każdy smartwatch i każda opaska sportowa. Tu jednak dodatkowo mamy także GPS i możliwość prowadzenia rozmów komórkowych z telefonu przez zegarek. A wszystko to za jedyne 259 zł.