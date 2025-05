Deebot X9 Pro Omni: ten robot sam ogarnie Twój dom

Moc czystości bez kompromisów

Sercem Deebota X9 Pro Omni są dwie przełomowe technologie. Za bezwzględne usuwanie kurzu i zanieczyszczeń odpowiada system Blast (Boosted Large-Airflow Suction Technology). Generuje on moc ssania na poziomie 16600 Pa oraz przepływ powietrza rzędu 16,3 l/s – to o 49% więcej niż standardowe rozwiązania. Przekłada się to na blisko 140% skuteczniejsze odkurzanie dywanów oraz doskonałe radzenie sobie zarówno z drobnym pyłem, jak i większymi zabrudzeniami.

Drugim filarem czystości jest innowacyjny system głębokiego mycia podłóg Ozmo Roller. To nie jest zwykłe przecieranie – wałek obraca się z prędkością 220 razy na minutę, dociskając mop do podłoża z siłą 3700 Pa (16-krotnie większą niż tradycyjne mopy). Efekt? Nawet najbardziej uporczywe plamy powinny zniknąć bez śladu, a podłogi lśnić czystością, bez smug i ryzyka przenoszenia brudu. Co więcej, wałek mopa jest automatycznie czyszczony w stacji.

Inteligencja, która widzi i rozumie

Deebot X9 Pro Omni to nie tylko siła, ale i finezja. Dzięki systemowi ZeroTangle 3.0 Anti-Tangle, problem wplątanych włosów czy sierści w szczotki odchodzi w zapomnienie. Zarówno unowocześniona szczotka boczna ARClean, jak i główna szczotka Cyclone-Directed, zostały zaprojektowane tak, by efektywnie zbierać zanieczyszczenia i jednocześnie zapobiegać ich splątywaniu, co znacząco ułatwia konserwację robota.

Nawigacja i omijanie przeszkód to domena technologii AIVI 3D 3.0 Omni-Approach. Wykorzystując sieci neuronowe głębokiego uczenia, podwójne światło strukturalne oraz czujnik krawędzi TruEdge 3D, robot precyzyjnie rozpoznaje obiekty, mapuje otoczenie i sprawnie porusza się nawet blisko krawędzi mebli. Wykrywa również poruszających się ludzi czy zwierzęta, dostosowując swoją trasę w czasie rzeczywistym.

Zaawansowane mopowanie wspiera Inteligentne Wykrywanie Zanieczyszczeń 2.0. Robot potrafi rozpoznać rodzaj plamy – na niewielkie zabrudzenia (np. rozlane mleko) zareaguje potrójnym przejazdem z szorowaniem, natomiast przy poważniejszych (jak plamy z kawy czy sosu sojowego) przejdzie w tryb wieloetapowy, wracając nawet do stacji po odświeżenie mopa, by dokończyć zadanie. Dodatkowo, system Triple Lift inteligentnie podnosi szczotki lub mopa w zależności od czyszczonej powierzchni, chroniąc dywany przed zamoczeniem.

Stacja Omni – centrum dowodzenia czystością

Prawdziwą rewolucją w wygodzie jest udoskonalona stacja OMNI. To kompaktowe (36,8 cm długości) urządzenie przejmuje większość obowiązków. Mop jest automatycznie prany wodą o precyzyjnie regulowanej temperaturze (od 40 do 75°C), a następnie suszony gorącym powietrzem (63°C) w ciągu zaledwie dwóch godzin. Stacja automatycznie opróżnia również pojemnik na kurz z robota, co pozwala zapomnieć o tej czynności nawet na 90 dni. Pojemnik do mycia mopa wymaga obsługi co około 150 dni, a zaawansowany system precyzyjnie dozuje środek czyszczący.

Dodatkowe atuty i inteligentny asystent

Ten zgrabny robot (98 mm wysokości) bez problemu pokonuje progi do 20 mm, docierając pod większość mebli. Całość uzupełnia asystent głosowy YIKO-GPT, który dzięki zaawansowanym modelom językowym (LLM) rozumie polecenia tekstowe i głosowe w języku angielskim, potrafiąc samodzielnie dopasować odpowiednią funkcję do intencji użytkownika.