Redmagic mocno ściął ceny. Wydajnościowa bestia najtaniej w historii

Kilka dni temu polski dystrybutor marki Redmagic ogłosił start nowej oferty na Black Friday – można zgarnąć darmowy kontroler do gier. Teraz przyszła kolej na promocję obejmującą smartfony.

Dalsza część tekstu pod wideo

W drugiej odsłonie akcji na Black Friday można kupić dwa świetne smartfony marki. Pierwszy z nich to Redmagic 9S Pro, który kusi wydajnym układem Snapdragon 8 Gen 3, ekranem 6,8” AMOLED 120 Hz, zaawansowanym chłodzeniem ICE 13.5, ogromną baterią 6500 mAh i podwójnym aparatem 50 Mpix. Atutem jest także futurystyczny design z podświetlanym wentylatorem.

W promocji Redmagic 9S Pro jest dostępny w wersjach 12 GB RAM/256 GB pamięci nawet za jedyne 2699 złotych oraz 16/512 za 3499 złotych.

Nubia RedMagic 9S Pro 0 opinii Nubia RedMagic 9S Pro 0 opinii Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Drugi smartfon to Redmagic 10 Pro – wyposażony w nowszy, jeszcze mocniejszy układ Snapdragon 8 Elite. Do tego otrzymujemy ekran 6,85 cala o jasności nawet do 2000 nitów, z odświeżaniem 144 Hz. Nowy system chłodzenia Redmagic ICE-X wykorzystuje większą komorę VC i mocniejszy wentylator. Zaletami są także bateria 7050 mAh i ładowanie 100 W. To prawdziwa, gamingowa bestia, którą w wersji 12/256 GB można dostać za raptem 3499 zł, a 16/512 za 4499 złotych.

Nubia RedMagic 10 Pro 0 opinii Nubia RedMagic 10 Pro 0 opinii Ekran 6.85" AMOLED Pamięć RAM 24 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7050mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Promocji jest jednak więcej. W niskich cenach można też dostać akcesoria. To kontroler Redmagic Shadow Blade Handle za 249 zł, ładowarka Redmagic DAO 150W GaN Charger za 699 złotych oraz nakładka chłodząca Redmagic Cooler 6. Ta ostatnia w obniżonej cenie jest dostępna w 3 wariantach. Wersja klasyczna to teraz koszt 179 zł. Model Air kosztuje jedynie 119 zł, a Pro 199 zł.