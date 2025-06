Redmagic Gaming Tablet 3 Pro już jest. U nas jako Redmagic Astra

Sercem tabletu jest układ Snapdragon 8 Elite, wspierany przez gamingowy chip Red Core R3 Pro oraz do 24 GB RAM LPDDR5T i 1 TB pamięci UFS 4.1 PRO. Producent chwali się, że wyniki w AnTuTu sięgają rekordowego 3,34 mln punktów, a testy w najbardziej wymagających grach zapewniają stabilność klatek nawet na najwyższych ustawieniach. Tablet obsługuje upscaling do 2K/120 Hz w wielu tytułach oraz natywne wysokie odświeżanie w grach takich jak Call of Duty: Mobile (120 Hz), PUBG Mobile (120 Hz), Minecraft (165 Hz), League of Legends: Wild Rift (144 Hz) czy Genshin Impact (120 Hz).