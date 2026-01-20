Redmagic 11 Air: płaska obudowa, bateria 7000 mAh, szybki Snapdragon

Po kilku tygodniach zapowiedzi gamingowy smartfon Redmagic 11 Air doczekał się oficjalnej premiery. Producentowi udało się zamknąć topowe podzespoły w obudowie o grubości 7,85 mm i wadze 207 gramów, zachowując przy tym charakterystyczny, nieco agresywny styl znany z hycną modeli z tej serii. Co prawda nazwa Air mogła sugerować jeszcze bardziej płaską obudowę, bo te prawie 8 mm to nie jest rekord, jednak Redmagic 11 Air ma jeszcze coś w zanadrzu i w swojej klasie stanowi niezłe osiągnięcie.

O co dokładnie chodzi? Największym wyróżnikiem tego modelu na tle konkurencji jest aktywny system chłodzenia. To pierwszy smartfon na rynku, który łączy smukły profil z wentylatorem chłodzącym o prędkości obrotowej 24 000 RPM. Układ ten współpracuje z systemem komór parowych 4D oraz folią grafenowo-miedzianą pod ekranem. Wszystko to ma za zadanie okiełznać układ Snapdragon 8 Elite, wspierany przez autorski chip gamingowy Redcore R4 oraz silnik CUBE Sky Engine. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz do 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.1 na dane.

Inaczej rzecz ujmując – są na rynku telefony w jeszcze cieńszych obudowach, ale żaden z nich nie ma wbudowanego wentylatora, który naprawdę jest w stanie mocno obniżyć temperaturę telefonu w mocnym obciążeniu.

Redmagic 11 Air wyposażono także w 6,85-calowy panel OLED o rozdzielczości 1,5K (2688 x 1216 pikseli), który oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz oraz próbkowanie dotyku do 960 Hz. Jak na Redmagic przystało, ekran jest całkowicie pozbawiony wcięć, a aparat 16 Mpix do selfie został ukryty pod wyświetlaczem. Zaplecze fotograficzne uzupełnia główny aparat 50 Mpix oraz szeroki kąt 8 Mpix.

Mimo tak solidnej specyfikacji i obecności wentylatora, wewnątrz znalazło się miejsce na potężny akumulator o pojemności 7000 mAh. Redmagic 11 Air wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W, a gracze docenią funkcję obejścia ładowania, która oszczędza baterię podczas długich sesji. Na boku obudowy nie zabrakło dotykowych triggerów o czułości 520 Hz.

Całość pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z nakładką Redmagic OS 11, która oferuje szereg funkcji AI, w tym tłumaczenie w czasie rzeczywistym czy taktycznego asystenta w grach.