Realme GT 7: bestia z baterią 7200 mAh wchodzi do sprzedaży

Po kilku tygodniach zapowiedzi firma Realme zaprezentowała niżej pozycjonowany, ale wciąż bliski flagowcom model Realme GT 7 . Telefon wyposażono w zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K (2800×1280), z odświeżaniem 144 Hz i jasnością szczytową sięgającą w trybie HDR aż 6500 nitów (standardowo do 1800 nitów). Ekran wykonano w technologii Q10 firmy BOE (model Pro korzysta z matrycy Samsunga) i otacza go wąska ramka o szerokości 1,3 mm.

Choć z wyglądu Realme GT 7 wygląda podobnie do wariantu Pro, to wewnątrz doszukamy się więcej różnic. Sercem smartfona jest najnowszy układ MediaTeka, Dimensity 9400+ (3 nm, GPU Immortalis-G925), wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci UFS 4.0. Producent przechwala się, że dzięki silnikowi GT 2.0 i specjalnemu chipowi dla graczy, GT 7 obsługuje natywny tryb 144 klatek w rozdzielczości 1.5K w 13 popularnych grach mobilnych.