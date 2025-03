Realme 14T na pierwszych zdjęciach. Cieszy bateria 6000 mAh i cena

Bateria 6000 mAh — lubimy to

Po latach beznadziei i tłumaczenia nam, że 5000 mAh to absolutne maksimum, widać w końcu nową falę urządzeń potrafiących więcej. Dodatkowe 1000 mAh to odczuwalna różnica i te brakujące godziny pracy czy cyfrowej rozrywki. Co przy tym ciekawe, pomimo że mamy do czynienia z telefonem w cenie atakującej 1000 zł raczej od dołu, nie zabraknie szybkiego ładowania 45 W.